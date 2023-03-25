熄燈一小時｜維港兩岸大廈響應　八組圖看夜中環、會展前後對比

世界自然基金會的「地球一小時」活動今年再度舉行，今年的主題是「生活態度」。踏入今晚（25日）8時半，維港兩岸多幢高樓大廈響應活動熄燈，包括灣仔會展、國金二期、中銀大廈、匯豐銀行及康樂大廈等，成為每年限定的另類維港夜景。至晚上9時半，大廈燈光再亮起。



《香港01》攝影記者以八組圖，對比熄燈前後的港島北岸商業區夜景。夜中環不再五光十色，可以聚焦萬家燈火；原本是作陪襯的星光大道金像獎銅像，在對岸「失色」後，銅像手上的那顆明珠，成了主角。



攝影：盧翊銘



今晚踏入8時半，維港兩岸仍然飄著細雨，維港兩岸多幢高樓大廈及地標，均響應活動熄燈，僅少量辦公室仍然亮燈。香港文化中心、青馬大橋、國際金融中心、環球貿易廣場、香港會議展覽中心、香港摩天輪、政府總部及金鐘道政府合署、立法會綜合大樓及西九文化區等有參與。每晚上演的幻彩詠香江燈光匯演，今晚暫停一晚。

今年「地球一小時」主題是「生活態度」，大會希望參加者關掉非必要的燈光一小時，實踐綠色生活態度，守護濕地生態，以示對氣候危機及生物多樣性急劇消失的關注。世界自然基金會表示，今年全港近4,000間公司、機構、大廈及地標建築物熄燈支持。

環境及生態局副局長黃淑嫻、新任天文台台長陳栢緯參加，與WWF主席白丹尼（Dan Bradshaw）和WWF行政總裁黃碧茵共同主持「地球一小時2023」熄燈儀式。

黃淑嫻致辭時表示，濕地生態系統除了是孕育無數動植物的搖籃，還兼備儲水、防洪、防止侵蝕、穩定海岸、淨化水質和穩定氣候等多種重要功能，與人類生活息息相關，所以守護濕地生態，其實也是在守護著人類的生活。她指香港有超過六千公頃的内陸濕地，主要集中在新界西北部，為實現發展與保育共存的願景，政府將致力推出措施，加強保育北部都會區具重要生態價值的濕地，提供可持續發展所需的環境。

至於原定在西九文化區舉行的「地球一小時嘉年華」，因天氣不似預期，大會為保障參加者安全取消，僅在網上提供Facebook或YouTube直播熄燈儀式。