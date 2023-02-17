貿發局三月初會展辦珠寶展　逾2300間企業參展　外國商會重返本港

疫情肆虐三年，香港終邁向復常。貿發局周四（16日）公布，將在三月初在會展舉辦珠寶展覽，共有逾2,300間企業參展，並組織共100個買家團來港採購。局方認為，隨著防疫措施撤銷，可加快本港與國際的商貿往來，會展業及國際商貿將直接受惠。



貿發局副總裁張淑芬（中）。（貿發局提供）

貿發局表示，一直積極透過多渠道及舉辦展覽，向外推廣香港優勢。例如新一輪商貿展包括第39屆香港國際珠寶展、第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，將於3月1至5日在會展舉行，繼續協助港商捕捉環球商機。

貿發局又指，今屆展覽主要分為三大展區，共有20個地區展館，分別帶來各類頂尖鑽石、有色寶石及優質珍珠。不少業界組織再重臨展會，除了本地商會外，亦有亞太區創作師協會、國際有色寶石協會、坦桑石協會等。

貿發局副總裁張淑芬表示，一月初已舉辦數項商貿展和大型論壇，內地及國際商界亦重返香港親身支持。她指，今屆珠寶展吸引來自34個國家及地區、超過2,300間企業參展，佔一半來自海外。

她亦指，貿發局已組織來自70個國家及地區，合共100個買家團、超過10,000名非本地買家，來港參展採購。她認為對比去年，今年非本地展商有明顯增幅，相信檢疫措施全面撤銷後，會展業及國際商貿將直接受惠。

貿發局稱，受疫情影響，香港貴重珠寶出口總值在2020年曾下跌兩成，隨著防疫措施放寬，去年的出口總值較疫情前增加18%，達714億港元。當中東盟市場上升超過四成，阿聯酋、意大利、澳洲及台灣等地，亦錄得理想增長。