泳季今開鑼首日過半泳灘沒開放　拯溺工會：救生員不足史上最嚴重

踏入4月，天氣回暖亦是泳季開始，惟有多個泳灘因救生員不足而無法開放。港九拯溺員工會今日（1日）表示，根據政府憲報，現時只有18個泳灘對外開放，佔整體不足一半，當中港島區只有5個泳灘設救生員服務，直言情況是有史以來最嚴重，主因是救生員人手嚴重短缺，當中季節性救生員仍欠一半人手，而長工亦是首次「請唔夠人」。



工會又提到，過去兩年至少發生4宗，因泳灘無救生員服務致泳客遇溺意外，批評康文署一直漠視工會人手不足警告，促請康文署早日檢討救生員架構，吸引年輕人入行。



▼3月11日 晚上早段汀九泳灘再現「藍眼淚」▼



港九拯溺員工會副主席胡啟榮。（資料圖片／蔡正邦攝）

港九拯溺員工會指，泳季開始後，原來所有泳灘都要開放，惟現時只有18個泳灘對外開放，佔全港39個泳灘不足一半。工會認為，泳灘無法全數開放的主要，是因為負責管理泳灘的康文署救生員招聘困難，導致人手不足，直斥當局在工會多次警告後仍未有充足準備應對：「更以三年疫情（作）藉口。」

工會提醒計劃到泳灘暢泳的市民，在出發前先在網上查閱泳灘的開放情況，並可致電進一步查詢，以避免消息有偏差而令活動受影響。

大浪灣泳灘4月1日重新提供救生服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

工會發言人故啟榮表示，不止泳灘救生員不足，連公共游泳池亦出現同一問題，部份泳池即使列明開放，卻只有嬉水池等對外開放。據其了解，現時康文署的長工救生員距離目標的1,200人，仍欠缺約一成人手，強調「以前都未試過出現呢個情況」，而一直人手不足的夏季季節性救生員空缺情況更嚴重，只能招聘到「百幾二百人」，較目標的三四百人相距約一半，直言情況十分嚴重。

他續指，救生員人手不足的情況，早在七、八年前已經出現，情況更每況愈下，疫情更成為催化劑，據他觀察約有一兩成救生員已轉行，惟康文署一直無積極應對，在疫情過後，首個復常的泳季，問題便完全「浮面」。

香港島及九龍區游泳池開放詳情及清洗行動的時間表

新界區游泳池開放詳情及清洗行動時間表

康文署月票智能卡申請詳情

公眾游泳池部份日子暫停開放進行維修工程，日子如下：

胡啟榮又稱，雖然康文署指，有21個泳灘因不提供救生員服務而不開放，但相關泳灘卻不會封閉，不少泳客仍會自行「落水」，過去兩年至少有4宗泳客遇溺失蹤的意外，被救生員救回的亦有兩三宗，強調若康文署仍未肯正視救生員人手短缺問題，泳客的危險將愈來愈大。

他促請當局檢討救生員的架構，增設內部考核，並提供晉升機會，令「後生仔」覺得救生員有前景，增加行業的吸引力。

18個刊憲泳灘一覽

大浪灣泳灘



石澳泳灘



深水灣泳灘



赤柱正灘泳灘



淺水灣泳灘



長洲東灣泳灘



清水灣第二灣泳灘



洪聖爺灣泳灘



廈門灣泳灘



貝澳泳灘



銀線灣泳灘



銀礦灣泳灘



更生灣泳灘



蝴蝶灣泳灘



麗都灣泳灘



黃金泳灘



馬灣東灣泳灘



大埔龍尾泳灘

