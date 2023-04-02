80後城巴「仙氣女車長」辭職照顧女兒　FB留有後續：I'll be back

城巴有「仙氣女車長」之稱的車長劉家穎，周六（1日）深夜在其Facebook專頁宣布卸下車長工作，多謝城巴給予工作機會。她表示，婚後生了小孩，既要忙於照顧小孩，又須輪班工作，實在分身乏術，故兩年半無更新專頁，「家穎終於再次同大家見面，亦是我巴士車長身份退下之時」，「短短六年巴士的生涯上，獲益良多，此刻萬般滋味在心頭，往事歷歷在目。」最後寫道「I'll be back！See you soon......」，留有餘筆。



城巴「仙氣女車長」劉家穎周六（1日）宣布已辭職，結束六年車長生涯。（Facebook專頁「家穎的巴士生涯」圖片）

▼城巴女車長劉家穎2017年4月接受訪▼



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於飲食業工作10年 因喜駕駛應考城巴車長

城巴女車長劉家穎2017年3月上任，她當年接受《香港01》訪問時表示，原從事飲食業，在考到巴士牌後就嘗試投考車長。「我喺飲食業工作咗10年後，想換一換環境，所以喺考到車牌3年後再考巴士牌，於是就決定到城巴應徵做女車長，之後又好好彩咁獲聘。」

「其實我本身係一個叫『四個轆』嘅車會幹事，好鍾意揸車......𠵱家做咗6日都覺得幾好，啲師兄都對我好好，有時可能趕唔切埋站都會主動幫我。」

80後的劉家穎打扮如時下年輕少女，上任後受到不少乘客留意，封她為「仙氣女車長」，記者訪問期間有男車長特地放工過來一睹其風采，更稱「佢好出名㗎、靚女嘛」。

劉家穎之後成立一個名叫「家穎的巴士生涯」的Facebook專頁，「想證明給市民看男仔做到嘅女仔都做到」。其中2018年10月7日提到她巧遇運輸業界爆紅的「港版羅拉」朱芊佩，二人惺惺相惜。不過自2020年8月5日發帖後，就一直沒有再更新，直至周六深夜才再發文，宣佈辭職照顧孩兒。

她說闊別數年（兩年半）才再在專頁留言，「家穎終於再次同大家見面，亦是我巴士車長身份退下之時」。

短短六年巴士的生涯上，獲益良多，感受過種種甜酸苦辣、人情冷暖和經歷了不少古靈精怪稀奇事，擴大了我的視野，臨別在即，萬般不捨平日一起努力工作的伙伴、熟客濃厚的人情味、種種經歷過的蝦碌事情 ，此刻萬般滋味在心頭，往事歷歷在目！ 城巴女車長劉家穎

2021年5月城巴公布有薪產假加碼至24周，曾提及劉家穎（右）在懷孕時雖未受惠，但仍獲調職至後勤職位。（新巴城巴提供）

劉家穎表示，婚後生了嬰兒，既要忙於照顧小孩，又須輪班工作，實在分身乏術，故沒有空閒的時間打理專頁，「還請各位見諒 ，畢竟短時間內多了兩個身份，多了一份家庭責任！」

她多謝公司曾給予工作機會。在帖文最後寫道「I'll be back！」（我會回來），但未有進一步闡述。

I'll be back！See you soon... 城巴女車長劉家穎