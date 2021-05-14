新巴城巴有薪產假加碼至24周　仙氣女車長懷孕期間曾獲調後勤安胎

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-14 13:04

巴士行業長期面對車長招聘困難情況，近年出現愈來愈多女性面孔。為吸引更多女性入行，新巴城巴宣布，會將法定的14周有薪產假大幅加碼，延長至24周，即接近半年，產假期間會按法定水平發放五分四工資。兩巴指，公司現有約5,100名員工，女性比例為5%。 有現時懷孕5個月的職員表明，開心將受惠新措施，半年產假可好好照顧家中的新成員。

現時懷孕五個月的行政助理楊健舜（左）將會成為首位受惠半年產假僱員。城巴車長劉家穎懷孕時雖未受惠，但仍獲調職至後勤職位。（新巴城巴提供）

新巴、城巴今年初曾指，現時兩巴有約145名全職女車長，懷孕期間駕駛確有不便。被巴士迷形容為城巴「仙氣女車長」的劉家穎，約3年前懷孕，她說當時曾擔心無法繼續駕駛工作，幸獲公司特別安排，讓她暫時調職至顧客服務部，處理較輕鬆的失物認領及客服工作，懷孕過程更安心。

而兩巴行政助理楊健舜已懷孕5個月，她將成為首位享有半年有薪年假的兩巴員工，她表示感到開心和驚喜，指會好好利用產假調理身體，亦為新生兒做好準備。今次是她的第二胎，在產假期間，亦可好好陪伴大女兒。

兩巴指，24周產假安排將適用於公司內所有前線及寫字樓員工，產假期間，公司會按現時法定產假薪酬比率，發放薪酬五分四的工資，務求讓員工有更多時間休養，及照顧初生子女，亦讓女員工返回工作崗位後可繼續發展事業。