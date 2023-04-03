國安教育日｜消防救護學院4.15開放日　今起手機APP申請門票抽籤

本月15日是「全民國家安全教育日」，消防及救護學院當日舉行開放日，安排消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、投考體驗區和消防工作犬示範等。市民今日（3日）起至周三（5日）可透過消防處APP申請抽籤入場券，每人最多可四張，最遲下周一（10日）或之前公布。



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消防處表示，開放日旨在讓市民加深對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，同時更了解消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。

消防及救護車輛巡遊及消防工作犬示範

當日會介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範，消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。

開放日的參觀時間為上午8時45分至下午4時，市民須憑票入場（三歲或以下嬰幼兒毋需門票）。市民可由今日至周三，透過消防處流動應用程式（可於Apple App Store、Google Play及華為AppGallery平台免費下載）申請二維碼入場券，每人最多可申請四張。電腦抽籤結果將於四月十日或之前經香港消防處流動應用程式通知中籤者。