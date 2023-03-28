消防處引入寶馬BMW電動救護電單車　充電4.5小時可行130公里

消防處引入德國寶馬BMW兩部以電能驅動的快速應變電單車作為先導車輛，用以日常救護行動當中，電單車的續航能力可達130公里，足夠應付平均每日的行走距離65公里的日常工作。快速應變電單車更只需家用的13A插頭便可以進行充電，由0至100%需約4小時20分鐘；另外可用快速充電站進行充電，0至80%電量的時間會大減至1小時05分鐘。



快速應變電單車今日（28日）起於馬鞍山及將軍澳大赤沙消防局投入服務，是消防處首次應用於行動上的電動車輛。快速應變電單車配有道路雨天等四個騎行模式，救護人員可因應不同情況作出切換，更可反向後波行車，操作上更為靈活。



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電動車每輛30萬港元 有四個騎行模式

為配合「香港電動車普及化路線圖」，消防處引入兩部由德國寶馬生產，以電能驅動的快速應變電單車作為先導車輛，每輛造價為約30萬港元，於今日（28日）起於馬鞍山及大赤沙消防局投入服務，是消防處首次應用於行動上的電動車輛。

快速應變電單車配有道路、環保、雨天及動力四個騎行模式，方便救護人員因應不同情況而作出切換。而電動摩打除了環保外，更可反向輸出後波行車，方便救護人員在狹窄的地方倒後。

醫療電單車日行少於65公里 充滿電可應付有餘

消防處昨日（27日）舉行新舊急救醫療電單車交接儀式暨快速應變電單車發布會，救護監督（車隊管理）鄭梓榮表示，引入電動車時要考慮到其續航及充電能力，快速應變電單車的續航能力可達130公里，而平均每輛急救醫療電單車每日的行走距離是65公里以下，續航能力而言足以應付日常工作。

快速應變電單車更只需家用的13A插頭便可以進行充電，由0至80%需約3小時20分鐘，100%需約4小時20分鐘；另外可用設於旺角救護站、黃大仙消防局及上環消防局的快速充電站進行充電，0至80%電量的時間會大減至1小時05分鐘，足夠應付行動服務。而消防處引入車輛進行先導計劃，測試能否應付實際工作需要。

快速應變電單車規格：

馬達形式/電量：永磁同步三相馬達 / 8.92 kWh

最大馬力：42hp

最大扭力：62Nm

最高速度：120km/h

充滿電可行駛距離：~110-130km

側儲物箱載重：5kg（右）、5kg（頂）、8kg（中）

淨車重：231kg



適合渣打馬拉松、單車節上使用：無廢氣不影響參加者

鄭梓榮又指，引入快速應變電單車時希望可做到與急救醫療電單車一樣的功能，所以在調配上不會有分別，只要收到救護召喚便會出動。他亦提到例如當舉行渣打馬拉松、單車節等大型賽事時，快速應變電單車就可以進行候命，由於電動車不會排放出廢氣，可減少對運動員的影響。

鄭梓榮指新型號的急救醫療電單車較舊款輕70公斤以上。（張浩維攝）

急救醫療電單車逐一換上「減磅」新車

除新的兩部快速應變電單車外，舊有的47部急救醫療電單車亦於去年開始逐步換成新的型號，餘下的12部舊式電單車亦會於今年內退下火線，換成新型號電單車。鄭梓榮表示新型號的急救醫療電單車較舊款輕70公斤以上，而且配備雨天、動力、普通及越野工能，可因應情況而使用。

急救醫療電單車 （新）規格：

引擎形式/容積：雙汽缸 / 853 c.c.

最大馬力：77hp at 7,500rpm

最大扭力：83Nm at 6,000rpm

最高速度：160km/h

入滿油可行駛距離：~ 350 km

側儲物箱載重：8kg（左）、8kg（右）

淨車重：224kg



急救醫療電單車 （舊）規格：

引擎形式/容積：四汽缸 / 1261cc

最大馬力：117hp at 8000rpm

最大扭力：125Nm at 6,000rpm

最高速度：~ 200km/h

入滿油可行駛距離：~ 525km

側儲物箱載重：6.8kg（左）、6.8kg（右）

淨車重：299kg

