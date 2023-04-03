涉中大畢業禮遊行叫喊港獨口號　19歲青年認非法集結罪候判

2020年11月19日中文大學畢業禮，逾百人於校內發起遊行，期間有人拉起橫額及高叫政治口號。其中一名涉案19歲青年今（3日）在區域法院承認非法集結罪，案情指青年當日手持印有「12港人」名字的纸張，並帶領示威者叫喊「香港獨立」、「時代革命」等口號。案件押後至4月20日判刑，以待為被告索取更生中心、勞教、教導所報告，期間被告須繼續還柙。



被告沈嘉瀚（19歲，職訓局3年級學生），承認於2020年11月19日，在香港中文大學，連同其他身分不詳的人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使其他人破壞社會安寧。

2020年11月19日的中大畢業禮，有網民號召在校園內示威，並有逾百人響應。(詳看下圖)

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案情指，有人因應Telegram 呼籲於中大網上畢業禮當天在校園進行示威，屬校外人士的被告沈嘉瀚則於早上10時許登記入校。案發期間，約100名蒙面者在休憩用地集結示威，被告當時身處於附近。及至12時30分，中大保安員發現沈形跡可疑，欲截停他查問。沈見到保安員密切監察自己後拔足狂奔，但不久後遭截停及紀錄個人資料。

沈其後加入遊行示威隊伍，於下午1時許手持印有内地被捕港人名字的纸張，其他示威者則多次叫喊「十二港人」的名字及「釋放十二毋志義士」等口號。及後沈用揚聲器叫喊「香港獨立」等，示威者則高呼「時代革命」等和應。

示威者其後先後到達百萬大道，部分身穿畢業袍、戴着「V煞面具」的示威者走一字排開手持橫額，沈加入站在第二行，手特另一横額，並和示威者一起唱「願榮光歸香港」。示威者之後繼續遊行，最終於下午2時散去。被告於同年12月7日被捕，他在警誡下稱：「我嗰日淨係入中大行，舉過支旗内容唔記得，行完之後我就走。」

案件編號：DCCC 353/ 2022