中大畢業生示威　張宇人促踢出校：生活訴求低檔　抗議應為大理想

中文大學有學生上月底趁畢業禮，在校內穿上自製「垃圾袋校袍」，寫有「合資格社畜」、「未畢業就乞食」等標語抗議，期間與保安口角。身兼校董的立法會議員張宇人在報章撰文，將事件歸咎於校長段崇智，指他責無旁貸、有愧於納稅人，形容為「上梁不正下梁歪」。他說這些鬧劇被批評為「邪風」，而且並非孤例，認為校方不應再容忍，姑息養奸有違教育之本，應該褫奪這大學生的畢業資格，將他們踢出校門。



張宇人指自己縱橫商界多年，以僱主角度忠告他們「人必自侮而後人侮之」，作為僱主看到這些所作所為會有戒心，恐怕不會視他們為聘用之首選對象。



中大畢業禮︱學生自製校袍抗議 與保安員口角報警 警員入校調查

上梁不正下梁歪 校方似故意縱容

張宇人說，這群學生自編自導自演鬧劇，除了顯示質素低劣外，還令人懷疑「這所高尚學府的教師的執教能力」，認為歸根究柢是大學管理層領導無方。他說大學生對社會、政府、甚至對國家有訴求是人之常情，但要用到「較激烈的手法」去爭取，訴求應該是「較宏觀及有遠大理想的」，然而這群人的口號全屬「個人生活要求等低檔次與搔癢式訴求」，形容不堪入目。

以僱主角度忠告：恐不會視中大生為首選聘用對象

他說「教不嚴，師之惰」，中大教出如此無禮的學生，身為中大校董，「實在睇到眼火爆」，校方卻對同類鬧劇採取袖手旁觀的做法，看似故意縱容。他說《公安條例》列明在「公眾地方」作出喧嘩或擾亂秩序行為，從而激使他人破壞社會安寧屬於犯罪，但中大校園屬「私人地方」，既然不能依賴法律來杜絕類似的荒唐畢業典禮，就要校方出手整治。

他指自己一再批評中大領導層管治無方，亦早在校董會上提出畢業禮要一併包括升國旗及唱國歌環節，才可以充分反映大學畢業典禮的隆重、莊嚴及喜悅的應有特質。