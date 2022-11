中大畢業禮︱學生自製校袍抗議　與保安員口角報警　警員入校調查

香港中文大學今日(24日)起一連三日舉行畢業禮,在下午4時許,該校圖書館對出百萬大道「烽火台」外,有數名學生穿上自製校袍抗議,上面寫有「合資格社畜」、「未畢業就乞食」等標語抗議。



現場消息指,有學生與保安員發生口角,隨後有警員進入中大,在現場登記個別人士身份,亦有保安員手持攝錄機拍攝現場情況,事件擾攘大約一小時,現場人士陸續散去。



中文大學回覆查詢,今天下午四時許,大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時,有數名人士挑釁保安人員,以粗言穢語侮辱,經多番勸喻無效,相關人士仍繼續叫囂。由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險,因此校方決定報警求助。警方接報到場,在了解事件之後,向相關人士發出警告,其後該些人士陸續散去。



中大今日(24日)舉行畢業禮,現場消息指有學生與保安發生口角,隨後有警員進入校園調查。(網上直播畫面)

中大校園媒體《大學社區報》在Instagram表示,畢業後烽火台有同學身着黑色垃圾袋製成的畢業袍就不同議題抗議。畢業袍上有「Canteen好L貴」、「合資格社畜」等標語。其他示威物品包括閘機模型、「針大通」學生證模型,以及「CUEX沙紙交易所」牌,亦有同學派發印有已撤回的新校徽的畢業證書。

有學生穿「校袍」抗議 保安攝錄

據中大「大學社區報」及「逸夫書院學生會幹事會」的IG直播,下午大約4時半,有學生自製「校袍」在「烽火台」外站立,上面寫有「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」等標語,其後有保安員上前要求抗議學生出示學生證,嘗試收走示威物品,學生與保安員發生口角。

未幾,直播畫面見到有大批軍裝警員進入校園,逐一登記現場人士身份資料,有保安員在現場手持攝錄機拍攝,大約5時半左右,學生陸續散去。

中大:有人士挑釁保安以粗口侮辱,番勸喻無效報警

中文大學回覆查詢表示,今天下午4時許,大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時,有數名人士挑釁保安人員,以粗言穢語侮辱,經多番勸喻無效,相關人士仍繼續叫囂。由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險,因此校方決定報警求助。警方接報到場,在了解事件之後,向相關人士發出警告,其後該些人士陸續散去。

中大一連三日舉行畢業禮 段崇智上午致辭

香港中文大學今日起一連三日舉行畢業禮,中大校長段崇智今早致辭時,提到友情及善良是兩大重要價值,他向畢業生分享著名作家海倫.凱勒的說話:「I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.(我寧願與朋友一起行走於黑暗中,也不願獨自行走於光明中)」,以及要「Always practice random acts of kindness.(經常要隨機行善)」。

段崇智又提到過去幾年,反覆多變的疫情為學習帶來重重挑戰,大學生活可能並不似預期,「憑藉勇氣和毅力,你們跨越困難,有所成長。」

他特別提到,世界日趨紛繁複雜,人類亦不知不覺間投入大量時間與精神在科技世界中,甚至有人認為虛擬世界使人們不需要再為自己的言行負責,他希望畢業生具批判思考等能力。他又提到「知識就是力量」,能力越強,責任越大,希望學生做出正面改變。