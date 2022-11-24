中大畢業禮︱學生自製校袍抗議　與保安員口角報警　警員入校調查

香港中文大學今日（24日）起一連三日舉行畢業禮，在下午4時許，該校圖書館對出百萬大道「烽火台」外，有數名學生穿上自製校袍抗議，上面寫有「合資格社畜」、「未畢業就乞食」等標語抗議。



現場消息指，有學生與保安員發生口角，隨後有警員進入中大，在現場登記個別人士身份，亦有保安員手持攝錄機拍攝現場情況，事件擾攘大約一小時，現場人士陸續散去。



中文大學回覆查詢，今天下午四時許，大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂。由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險，因此校方決定報警求助。警方接報到場，在了解事件之後，向相關人士發出警告，其後該些人士陸續散去。



中大今日（24日）舉行畢業禮，現場消息指有學生與保安發生口角，隨後有警員進入校園調查。（網上直播畫面）

中大校園媒體《大學社區報》在Instagram表示，畢業後烽火台有同學身着黑色垃圾袋製成的畢業袍就不同議題抗議。畢業袍上有「Canteen好L貴」、「合資格社畜」等標語。其他示威物品包括閘機模型、「針大通」學生證模型，以及「CUEX沙紙交易所」牌，亦有同學派發印有已撤回的新校徽的畢業證書。

有學生穿「校袍」抗議 保安攝錄

據中大「大學社區報」及「逸夫書院學生會幹事會」的IG直播，下午大約4時半，有學生自製「校袍」在「烽火台」外站立，上面寫有「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」等標語，其後有保安員上前要求抗議學生出示學生證，嘗試收走示威物品，學生與保安員發生口角。

未幾，直播畫面見到有大批軍裝警員進入校園，逐一登記現場人士身份資料，有保安員在現場手持攝錄機拍攝，大約5時半左右，學生陸續散去。

中大：有人士挑釁保安以粗口侮辱，番勸喻無效報警

中文大學回覆查詢表示，今天下午4時許，大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂。由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險，因此校方決定報警求助。警方接報到場，在了解事件之後，向相關人士發出警告，其後該些人士陸續散去。

中大一連三日舉行畢業禮 段崇智上午致辭

香港中文大學今日起一連三日舉行畢業禮，中大校長段崇智今早致辭時，提到友情及善良是兩大重要價值，他向畢業生分享著名作家海倫．凱勒的說話：「I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.（我寧願與朋友一起行走於黑暗中，也不願獨自行走於光明中）」，以及要「Always practice random acts of kindness.（經常要隨機行善）」。

段崇智又提到過去幾年，反覆多變的疫情為學習帶來重重挑戰，大學生活可能並不似預期，「憑藉勇氣和毅力，你們跨越困難，有所成長。」

他特別提到，世界日趨紛繁複雜，人類亦不知不覺間投入大量時間與精神在科技世界中，甚至有人認為虛擬世界使人們不需要再為自己的言行負責，他希望畢業生具批判思考等能力。他又提到「知識就是力量」，能力越強，責任越大，希望學生做出正面改變。