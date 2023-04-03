理大衝突｜兩男女涉油麻地參與暴動　認罪候懲

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。期間港鐵油麻地站的各出入口和附近街燈被破壞，維修和更換費逾10萬元。涉案兩男女今（3日）在區域法院承認暴動罪，押後至5月11日求情。



被告郭傑超（20歲）及劉思彤（25歲，女），被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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本案兩被告在逃走時被捕

案情指，2019年11月11日開始，大批示威者進佔香港理工大學，附近一帶發生了暴動和其他違法事件，及至案發當日大量市民上街聚集油麻地、尖沙咀及佐敦一帶。在相關時間，大量示威者一身黑衣打扮、以口罩等遮蓋面容，在控罪地點與警方對峙，並多次作出破壞社會安寧的行為，包括以雷射筆照向警員、用雜物築路障，並向警方投擲至少251枚汽油彈等。警方拖放催淚彈驅散但不果，示威者未有散去。同晚11時26分，警方展開圍捕行動，示威者四處逃散，兩名被告逃走時分別被捕。

案情另指，現場道路石壆上、店舖外牆、工商銀行外牆和油麻地地鐵站 A1外牆均被人用噴漆噴上示威字句，油麻地站的各出入口亦分別被破壞，維修費為86,490 元。彌敦道555號馬路中間分隔線石壆的街燈受破壞；街燈燈箱內的電線被剪斷，維修費約為1,200 元。窩打老道8號行人路的燈柱被鋸斷，有隨時倒塌危險，移除及更換費約為20,000 元。

案件編號：DCCC 574/ 2021