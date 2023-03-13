理大衝突｜5人封鎖區被捕認暴動　官斥案件本質惡劣　囚42至48月

警方於2019年11月理大衝突期間圍封校園，大批示威者上街堵路，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，截獲213人。其中5人早前承認暴動罪，案件今（13日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官嚴舜儀指，示威者破壞行為對警員、途人等構成直接人身傷害的風險，事發後街道一片狼籍，遺下破碎玻璃樽等雜物，造成損失難以估計，形容本案性質惡劣，判各人監禁42至48個月不等。



被告何健聰（36歲，倉務員）、李卓朗（33歲，音樂導師）、梁健平（28歲，裝修工人）、朱梓瑩（23歲，嶺南大學英文系二年級生）及黎國文（26歲，銷售員），承認於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道，連同其他身份不詳的人參與暴動。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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官形容事後街道一片狼藉

嚴官判刑時指，案發於商住大廈林立的地段，示威者投擲汽油彈及作出大量破壞行為，帶給警員、路人、記者、附近住戶等直接人身傷害及財物損失的風險。事後街道上一片狼藉，公共設施遭到破壞，破碎玻璃樽、易燃物品容器、磚塊等大量雜物和工具被遺下，種種破壞對公共開支造成負擔，損失難以估計。

對公共秩序構成損害巨大

嚴官形容，本案案情嚴重且性質惡劣，對公共秩序構成的損害巨大，無論各被告是在何時參與暴動，他們都必然知道暴動實況，但仍然加入示威者增加人群聲勢，致使暴動能繼續下去。考慮到各被告在本案訂下預審期後選擇認罪，另梁健平、朱梓瑩及黎國文案發時未滿25歲，遂給予12至18個月刑期扣減。

梁母重病獲額外減刑

嚴官最後指，雖理解各被告擔憂家人健康，惟家人案發前本身已存在的病況並非減刑因素，但特別提到梁健平母親案發後確診末期腎病和關節炎，梁本為其主要照顧者，現需交由父親照顧母親，明白梁父將會面臨精神和經濟壓力，梁母亦需適應新的照顧安排，故額外扣減他的刑期，最終判何健聰入獄48個月，李卓朗和黎國文監禁45個月，梁健平及朱梓瑩則囚42個月。

案件編號：DCCC 788/2020、575/2021、832/2022