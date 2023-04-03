商人冒廉署人員　審前上載涉案CCTV片　遭加控5項妨礙司法公正罪

67歲商人譚榮柏早前因涉嫌冒充廉政公署人員，原定周二(4日)在西九龍裁判法院審前覆核，但廉署指他於案件開審前，將5段涉案的閉路電視片段上載至社交平台，聲稱控方證人偽造對他不利的片段，為此被廉署加控5項妨礙司法公正罪，兩案均會在周二在西九龍裁判法院處理。



譚榮柏的女朋友因涉及一宗車輛碰撞交通意外，於2020年遭涉事另一名司機的僱主民事索償，其後被小額錢債審裁處命令須向該僱主作出賠償。被告之後涉嫌冒充廉署人員，要求三名診所職員核實該名司機的醫生證明書。

由於被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被落案起訴三項冒充廉署人員罪名，同年12月16日在法庭否認控罪，獲准保釋候審。

廉署指，譚榮柏涉嫌在案件開審前，上載五段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段，為此向被告加控五項妨礙司法公正罪名，案件將於明日（4日）在西九龍裁判法院答辯。

廉署指，控方早前向被告送達有關冒充廉署人員案件的材料，包括上述診所的相關閉路電視片段，片段顯示多名控方證人的影像及聲音，並載有「辯方副本」的水印標記。被告涉嫌於或約於2022年12月22日，在一個社交媒體平台上載五段短片，內容提及該案其中五名控方證人，當中聲稱五人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

廉署調查發現該五段短片包含上述診所的閉路電視片段，均載有「辯方副本」水印標記，短片並提及五名控方證人的個人資料。

廉署發言人提醒市民，妨礙司法公正是嚴重罪行，一經定罪可處以任何監禁刑期及任何罰款金額。