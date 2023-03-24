廉署調查電騙集團偽冒廉署　拘39歲內地女子　涉借戶口串謀洗黑錢

有電話騙案組織涉嫌冒充廉政公署人員，聲稱要做資金清查或調查，要求受害人將款項存入指定中國銀行（香港）戶口。廉署調查後揭發，涉案戶口持有人為一名39歲內地女子，她應網友要求，在5年前來港開戶，將戶口交予對方操控，並在涉案的半年間，處理合共約60萬元黑錢。該女子今日（24日）抵港後被捕，現被落案起訴串謀「洗黑錢」罪，案件明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。



案情指，被告胡慶珠應網友要求，在2018年來港在中銀開戶。（資料圖片）

涉半年內處理戶口60萬港元

被告為胡慶珠（39歲），被控一項串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，控罪指她涉嫌在2018年11月至2019年3月期間，串謀他人，處理多筆在其中銀戶口的港元及美元，共值約60萬港元。

控罪指，被告在2018年11月，應一位透過網上社交平台認識的朋友要求，來港在中銀開立3個戶口，並將戶口交由他人操作。她亦涉嫌在開立戶口時，虛報其教育程度及受僱情況。

廉政公署事。（資料圖片）

戶口供電騙案受害人所存入款項

廉署調查顯示，其戶口內的多筆款項，懷疑為騙徒要求電騙案受害人所存入，聲稱作資金清查或調查之用。

廉署發言人強調，該署不會要求市民存款入指定銀行戶口，作資金清查或調查之用，呼籲任何人士如接獲自稱廉署人員提出匯款要求，千萬不要跟隨指示，應立即致電廉署24小時舉報熱線25 266 366。