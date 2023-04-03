東華三院新董事局上任　主席透露多項建設包括廣華醫院第二期重建

東華三院今日（3日）舉行壬寅年及癸卯年董事局交代就職典禮，由民政及青年事務局局長麥美娟親臨主禮，頒發獎狀予壬寅年董事局成員及顧問，並為新一屆癸卯年董事局主持監誓儀式。



新任主席韋浩文指出，東華三院來年連同醫院服務的經常性開支將超過115億元，同時策劃和開展多個跨年度的大型建設項目，包括廣華醫院第二期重建計劃、開設2間特殊學校、重建數間護理安老院舍及發展青少年全人成長中心。



東華三院壬寅年董事局主席馬清揚（左）移交契據及印信予癸卯年董事局主席韋浩文（右）。（東華三院提供圖片）

新主席韋浩文：推動醫療衞生、教育、社會服務

新一屆董事局成員包括主席韋浩文、第一副主席鄧明慧、第二副主席何猷啟、第三副主席曾慶業、第四副主席蔡加怡、第五副主席伍怡、總理連浩民、楊燕芝、姚銓浩、張業維、楊焯興、麥菁芮、李曠怡、劉欣怡、王漢坤、馬嘉達、舒心博士、鄭婉玉、譚卓怡及陳文鉅。

癸卯年董事局主席韋浩文發表就職演辭時表示，很榮幸接任東華三院癸卯年主席，秉承東華三院歷代前賢為善志向與信念，帶領癸卯年董事局積極回應社會需求，推動醫療衞生、教育、社會服務、公共服務及歷史文化保育等範疇多元發展，「與香港社會同步發展，創建美好明天」。

民政及青年事務局局長麥美娟（前排左二）為東華三院癸卯年董事局主席韋浩文（前排右二）聯同其他董事局成員監誓。（東華三院提供圖片）

將建兩間特殊學校

韋浩文表示，董事局已在周年計劃報告，未來一年提升及擴展東華三院服務，來年連同醫院服務的經常性開支將超過115億元，同時亦正策劃和開展多個跨年度的大型建設項目，其中包括廣華醫院第二期重建計劃、開設2間特殊學校、重建數間護理安老院舍及發展青少年全人成長中心，並以符合效益的管理方式監督機構運作，確保善用每分每毫的善款和社會資源，惠及更多有需要的香港市民。

民政及青年事務局局長麥美娟代表政府衷心致謝壬寅年董事局，祝賀新一屆癸卯年董事局就職，深信癸卯年董事局成員在新任主席韋浩文的帶領下，定能繼續把東華的慈善精神發揚光大。