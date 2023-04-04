清潔監督偽造工人出勤記錄　騙得薪酬逾86萬元　認欺詐等罪囚20月

私人屋苑承辦商前清潔監督，涉在近兩年的間內，虛報3名清潔工人的出勤紀錄，欺詐薪金逾86萬元。他事後被廉署拘捕，並控告欺詐及偽造等6罪，監督承認控罪，今（4日）在屯門法院判刑，裁判官考慮其行為利用了公司的信任，涉案時間不短，有一定程度預謀，判囚20個月。



被告鄭展圖，63歲，張記環保有限公司(張記)前清潔監督，被控兩項欺詐、兩項串謀詐騙，及兩項偽造。案件於2019年4月至2021年1月期間發生。

被告鄭展圖在屯門法院認欺詐等罪囚20個月。（資料圖片）

裁判官判刑指，被告認罪有悔意，法庭接納其實際得益比控罪提及的少。考慮到案情嚴重，被告的行為違反誠信，利用了公司的信任，涉案時間不短，有一定程度預謀，不止一人犯案，就6罪判被告入獄20個月。

被告負責處理出勤記錄及計算薪金

案情指，被告當時是張記清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商。被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用及由其承辦商維美清潔公司(維美)提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤記錄以計算薪金。

訛稱多聘1工人及改另兩2工人出勤記錄

被告向張記及維美偽稱，一名男子是該屋苑的清潔工人，並捏造其出勤紀錄，意圖詐騙而誘使張記直接或透過維美向該男子支付薪金共逾20萬元。被告另串謀另外兩名清潔工人，揑改二人的出勤紀錄，以誘使張記向二人支付薪金共逾66萬元。此外，被告亦以該名男子及其中一名清潔工人的名義，製造兩份工作申請表，以誘使張記接受它們為真文書，並信納該二人分別申請清潔工人及管工一職。

被告要兩工人交回大部份薪金

案情續指，被告偽造該兩份工作申請表及揑改上述三人的出勤紀錄，以欺詐張記向他們支付薪金共逾86萬元，並要求其中二人向他交回大部份薪金。

案件編號：TMCC126/ 2023