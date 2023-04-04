東京機場逼爆｜入境排長龍致通宵滯留機場　業界指申旅保留意兩點

【日本自由行/日本旅遊/旅遊保險】不少近日到日本旅行的港人，於東京成田機場入境要等待三小時以上辧理手續，有人因而錯過出市區，以致預訂的餐廳、酒店或包車需要取消，或花費乘搭長途的士。



翻查市面的旅遊保險的資料顯示，大部份列明只有惡劣天氣、天然災害、機件故障等情況所造成的航班延誤，並符合指定時間或以上，才可獲得賠償。僅少量旅遊保險無指明特定條件，條款字眼較為寬鬆。保險業界表示，日本機場近日出現的狀況，一般而言並不受旅遊保險所保障，但可先翻閱條款，「冇寫清楚嘅話就可以個別去處理並建議」，或在現場致電保險公司的緊密援助熱線查詢。



一般需延誤5至6小時才有得賠償

旅遊保險並非所有突發情況均可保障。翻查目前市面的保險公司或銀行所提供的旅遊保險，包括富衛、AIG、匯豐保險等，大部份均列明只有特定情況下所造成的延誤，而且符合指定時間或以上，才可獲得賠償。只有少量旅遊保險並無指明特定情況，但仍有時間規定。

富衛旅遊保險。（網頁截圖）

富衛旅遊保險列明，只適用於因惡劣天氣、天然災害、機場關閉、工業行動、劫持、機件故障，所造成超過6小時的延誤；或受保人因此改動行程而額外產生的交通費。

AIG旅遊保險。（網頁截圖）

AIG旅遊保險列明，只適用於惡劣天氣、天然災害、機件故障、騎劫，或所乘搭的公共交通工具因機構員工罷工而導致旅程延誤，且延誤滿5小時起，才可獲得賠償。

匯豐「旅遊萬全保」及中銀「環宇智選旅遊保障計劃」列明，旅程延誤保障只特定情況下，公共交通工具所造成的延誤，且需要連續6小時才可獲得賠償。

蘇黎世「易起行」旅遊保險則列明「不受特別事項限制」，津貼為每滿6小時300港元。介紹亦指，因行程受延阻，而無法追討的預付費用或額外費用，例如酒店、交通、活動門票及租車等，同受保障。

藍十字保險「智在遊」。（網頁截圖）

藍十字保險「智在遊」的旅程延誤保障條文包括︰「延誤連續6小時或以上，引致的合理及無可避免的額外旅遊費用。」

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羅少雄：保單無寫清楚才可要求個別處理

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，旅遊保險保障範圍提到的延誤，一般所指的是航班延誤，或是因交通或天氣等問題所造成的延誤。惟今次日本的情況較為特別，因當地機場人手短缺，以致旅客滯留機場，故需要視乎個別保險公司是否接受賠償申請。

他提醒受保人，若保單已清楚列明只有特定情況，或行程連續某個時數受到影響，才當作延誤，則本次事件難以申請保險賠償。「如果寫得清楚就冇喇，冇寫清楚嘅話就可以個別去處理。」

可拍照作紀錄 印章旁填上時間及簽名

至於如何證明行程在入境時受到延誤，他表示旅客可拍照作紀錄，並出入境的印章旁填上時間及簽名。他解釋由於偽造文件屬刑事罪行，保險公司相信顧客不會冒險虛報延誤的時間。至於賠償的金額，則視乎保單的條款而定。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄。（資料圖片）

受保人可致電保險公司援助熱線查詢

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，日本機場近日出現的狀況，一般而言並不受旅遊保險所保障。她建議受影響旅客，可嘗試向航空公司索取賠償，亦可致電至旅遊保險所提供的緊急援助熱線查詢。

問到有旅遊保險列明可「不受特別事項限制」，她表示若條款較為寬鬆，受保人可向個別保險公司再了解。至於「延誤連續6小時或以上，引致的合理及無可避免的額外旅遊費用」，她則認為字眼上可圈可點，但同樣可向保險公司了解。

此外，她提醒受保人在申請賠償前，須先準備證明，包括登機證、因旅程延誤引致的單據等，例如酒店或交通費用。