東京機場逼爆｜港旅客親述3小時打蛇餅等入境：差兩班車滯留機場

日本疫後開關，不少港人急不及待「返鄉下」，近期櫻花盛開，加上復活節長假期將至，成為港人旅日高峰期，惟東京兩個機場近日入境旅客「逼爆」，甚至有人錯失尾班往市區鐵路，被迫通宵滯留機場席地而睡。



香港旅客陳女士（化名）周日（2日）帶同7歲兒子，晚上7時許飛抵成田機場，排隊約3小時才能成功入境，趕上尾二班鐵路出市區。她表示，相較前一日旅客滯留機場的苦況，自己尚算順利，但排長龍3小時已打破她近20次的遊日入境需時紀錄，擔心扶老攜幼的旅客未必「頂得順」，慨嘆日後不敢再往東京旅遊：「令到我唔係咁傾向再去成田同埋羽田（機場），因為咁嘅經驗，都唔知搞幾耐。」



港人旅客：約800人排隊 每隔幾分鐘才能走幾步

陳女士（化名）接受《香港01》訪問時指，她周日（2日）下午乘搭香港快運往東京成田機場，航班延誤一小時至在7時25分才落機，機上有約200名乘客，連同其他航班的乘客，約有600至800人在排隊入境，她當時排隊逾半小時才成功通過第一關卡，即讓機場人員檢查健康狀況的「Visit Japan」。

第一批隊嘅時候，佢唔係單行排，即係一條幾闊嘅通道，跟住啲人湧咁樣，有時你行前啲、行後啲都會有，唔會話一個跟一個。 香港旅客陳女士（化名）

她續指，到入境排隊時，每隔幾分鐘才能走幾步，「有啲似遊行，好多人擠住喺度」，一直如同無盡頭地在排隊，「好似完全唔知喺度等緊啲咩」，即使望到入境大堂，仍要排約兩小時才能成功走到櫃枱入境。

「過咗尾班車好大件事嘅」 機場出市區Uber索約$1800

她一度擔憂無法趕上尾班車，「喺成田（機場）過咗尾班車好大件事嘅」，故沿路一直翻查士的資料，發現乘Uber出市區需約3萬日元（折合1,780港元），她形容的士價格「貴過住酒店」，故打消念頭，只能搜尋機場酒店的資料。

成境入境即「一支箭」衝上機場鐵路 為尾二班次

排隊三小時，她最終在約晚上10時15分完成所有入境程序，隨後「一支箭」衝上晚上10時35分的機場鐵路「Skyliner」，是當晚的尾二班車，車上已接近爆滿，「我已經坐最尾八號車廂，嗰一個車廂都full曬，行李個位都一定係full。」

對比前一日機場人滿為患的情境，她形容自己「未至於幸運，但尚算順利，可能諗法唔算太負面，唔使滯留機場，我仲可以去返自己住嗰間酒店」，惟她入境後，身後仍有逾百人在打蛇餅，估計部份人或會趕不上尾班車。

4月2日晚上10:24的東京羽田機場，入境關口大排長龍。（縱橫遊圖片）

1月飛羽田機場錯過鐵路尾班車 7000日元坐Uber

陳女士自日本去年10月開關後，已4度飛往日本旅遊，1月飛羽田機場時亦有慘痛經歷。她表示，當時夜機抵埗，因為排長龍而錯過鐵路尾班車，惟通宵巴士未恢復，「的士站都唔夠你排」，幸好最終成功召Uber，但亦要花7,000多日元（折合400多港元），形容自己上了一課，故今次下機後便帶同兒子「一支箭」衝往排隊。

疫情前曾到日本旅遊十多次，加上疫後的4次，她表示，根據其經驗，已有心理準備，在東京的機場入境輪候「冇個零鐘都走唔甩」，惟今次輪候三小時是打破其旅遊紀錄。

被問到今次入境的問題，她認為，機場已減省部份疫情相關的檢查，只是檢查「Visit Japan」的紀錄，已無再查問健康狀況，但仍要打蛇餅，認為是「人多counter（櫃位）少」，大部份時間只有10至12個櫃位應對近千名旅客，批評機場並無事先分析抵埗航班，再按旅客人數未雨綢繆，希望當局着手改善東京機場的入境問題。

她慨嘆連續兩次疫後飛東京的不好經歷，雖未至於會對東京「扣分」，惟會令她對前往東京旅遊卻步。

佢令到我唔係咁傾向再去成田同埋羽田，因為咁嘅經驗，都唔知搞幾耐，都唔係一定要飛東京，隨住𠵱家啲航班多返，我啱啱都去完沖繩，嗰啲細好多，起碼冇呢啲情況，排兩三個就已經過到關，成件事你去旅行都係開心啫，𠵱家我搭4個鐘頭機，但係要排3個鐘其實有咩意思呢？ 香港旅客陳女士（化名）

她分享搭傍晚機成功趕上尾班車的兩大秘訣：

1/ 落機後，「一支箭」衝出去排隊入境，「你排隊嘅時候，大把時間去廁所啦」

2/ 一落機便馬上登入Visit Japan予入境人員檢查，「去到第一間關卡，佢要check嘅時候，好多人就企咗喺度，我就一show我同埋個仔，一show完就可以去排隊」