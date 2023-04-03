東京機場入境排長龍　旅客投訴錯過尾班車　旅行社：隨時排3小時

踏入清明節、復活節長假期，不少港人出遊。然而，日本機場近日出現入境人潮，來自世界各地的遊客湧到日本，令機場大排長龍，不少遊客投訴入境排隊花了數小時，結果入境時已錯過了尾班車。



縱橫遊執行董事袁振寧表示，由3月底起，成田機場便開始大排長龍，隨時排隊約3小時才能入境日本。他又指，近日羽田機場的情況亦惡化，昨晚（3日）有員工約晚上10時到埗，但最終約凌晨12時15分才能離開。他估計，情況會一直持續，可能6月份淡季時才有改善。



4月2日晚上10:24的東京羽田機場，入境關口大排長龍。（縱橫遊圖片）

近日踏入旅遊旺季，不少人到日本旅遊，但無論是港人抑或從其他地方到東京，都嘆道入境時大排長龍，部份人指排了約5小時才完成入境手續，形容為「無止盡的排隊」；甚至有人稱，入境後才發現已錯過尾班車，現場又未能截的士，最終於機場逗留數小時，等待頭班車。

袁振寧表示，近日情況相當誇張，如從成田機場入境，至少需排隊2.5至3個小時。他續指，情況由3月底開始，除了來自香港的入境旅客增加，其他地區例如越南、印尼，甚至歐洲到日本的遊人都有上升趨勢，加劇了排隊情況。

遊客持續增加 惟欠缺充足人手

遊客增加之餘，袁振寧指，日本當地亦欠缺充足人手，尤其檢查護照的都是當地人，無法如地勤等工種靠外勞解決。他續指，除了主要經營國際航班的成田機場，連國內線的羽田機場都出現排長龍的情況，其員工昨晚約10時到埗，本身並非人流高峰，但最終都幾乎12時30分才離開。

縱橫遊常務董事袁振寧（鄭子峰攝）

料到淡季才回復正常

袁振寧估計，大排長龍的情況會一直持續，假如日後進一步開放接待中國內地旅客，情況可能更嚴重，相信只有旅遊淡季，例如6月、9月時，情況才會稍為回復正常。

不過他亦指，其實主要是東京、大阪的機場有人滿為患的問題，其餘福岡、名古屋、札幌等機場，都未見有大問題。他又指，現時只是入境出現問題，出境離開日本未見異常。

另外，網上有部份人指，由於入境後已過尾班車，最終滯留機場。袁振寧表示，理應仍可電召的士，或於機場租住酒店，但成本確實較高昂。