東京機場逼爆｜東瀛遊：「偶發性單獨事件」　1.5鐘頭入到境

撰文：梁晉穎
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近日到日本旅行的旅客，於東京成田機場入境要大排長龍，等待三小時以上辧理手續。東瀛遊執行董事禤國全今日（5日）表示，今次是「偶發性的單獨事件」，該公司職員在日本的不同機場所見，都不需太長的輪候時間入境，「用一個鐘至個半鐘就出到境」。他同意東京兩個機場較忙，不會每個機場都出現人潮情況。

▼4月3日　東京成田機場入境大排長龍▼

職員在不同機場匯報指　入境輪候時間不長

禤國全今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，東京成田機場大排長龍的情況是「偶發性的單獨事件」。東瀛遊有職員在日本的不同機場，他引述職員在場機場所見，都不需太長時間入境，「用一個鐘至個半鐘就出到境」。

他同意東京兩個機場較忙，不過不會每個機場都出現人潮情況，他認為此等情況再發生的機會不高。

▼4月4日　清明、復活節長假前夕香港機場大批旅客準備離境外遊▼

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復活節200團成行　料明年同期可達疫情前水平

禤國全指今個復活節假期，東瀛遊有200個旅行團，是去年聖誕節時團數的一倍。他預期在2024年的農曆新年或復活節，旅遊業就可重回疫情前的水平。他亦指現時團費增加，主因是旅行團的日數較多，同時航空公司的機票價格亦較高。

禤國全指大排長龍只是偶發事件。（資料圖片/梁鵬威攝）
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