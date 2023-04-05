內地團海上用餐｜洋紫荊號船公司冀恆常化　助分流推廣香港達雙贏

為解決本港多區內地客「爆迫」問題，「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳今日（5日）起一連三日由北角改為停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國表示，希望可有助將聚集在九龍城區大批內地旅客分流，達雙贏局面：「可減少交通負擔及滋擾市民的情況出現，也能藉此推廣香港旅遊，建立正面形象。」



以最低價每位$64元計 每日需要15圍才能回本

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國表示，上周才決定安排內地旅行團於觀光船上用餐，首輪將接待三團約50人，共有5圍。他指，若以最低價格每位$64元估計，每日需要15圍以上才能回本。

視乎內地團友反應研加班次

葉定國指出，因今日是餐廳首天試業，故提供一班約45分鐘的午膳時段接待內地旅行團：「需要視乎內地團友之後的反應，才會考慮是否增加班次。」

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國表示，觀光船餐廳可有助將聚集在九龍城區的大批內地旅客分流，達至「雙贏局面」：「可減少交通負擔及滋擾市民的情況出現，也能藉此推廣香港旅遊，建立正面形象。」（廖雁雄攝）

他又指，希望讓內地旅行團到海上用膳，協助解決紅磡和土瓜灣區人流「迫爆」問題：「紫荊號可同時招待約400人，中午招待兩輪的話，就可分流大約800名旅客。」

葉定國表示，觀光船餐廳可有助將聚集在九龍城區的大批內地旅客分流，達至「雙贏局面」：「可減少交通負擔及滋擾市民的情況出現，也能藉此推廣香港旅遊，建立正面形象。」他希望政府可以開放更多碼頭讓觀光船上落客，例如紅磡及尖沙咀，解決人流問題。