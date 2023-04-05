內地團分流洋紫荊號海上用餐　45分鐘嚐七餸一湯　團友：味道不錯

內地團重臨令土瓜灣區內食肆不勝負荷，出現人流及交通問題。旅監局、旅議會與業界為紓緩情況，今日清明節（5日）起一連三日，以一向為旅客提供海上晚膳服務的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，接待內地旅客。



今早約11時陸續有旅遊巴抵達觀塘汽車渡輪碼頭，有首團上船的黑龍江團友稱：「有菜有肉有豆腐，味道還不錯。」亦有團友大讚：「維多利亞港真美啊！」



+ 3

「洋紫荊號」首日試業接待約50名旅客

今日中午約11時許，三團分別來自黑龍江、湖南、濟南及東北等地區約50名內地旅客陸續抵達觀塘汽車渡輪碼頭，亦有旅遊巴直接駛入碼頭落客。

觀光船原訂於中午12時開船，結果提早約15分鐘啟航，旅客隨即登上觀光船享用午餐。船上全層一共有32張枱，首輪只有五圍用餐，約10人1桌，行程包括在維港航行一圏，全程約45分鐘。

午膳套餐有四個價位，分別有64元、90元、130元及160元，首輪上船的三團旅行團都選擇最便宜 64元的團餐，當中有七餸一湯，包括有咖喱雞球、胡椒豬肚、花生蓮藕炆腩肉及麻婆豆腐，還有白飯等；如選擇$160最貴的團餐，則有泰式炒青口、避風塘炒蟹、竹笙雞絲翅、蠔皇鮑魚扒時蔬等等。

+ 4

旅客對用餐時間感滿意

不少遊客在飽餐一頓後，又到甲板欣賞維港景色及「打卡」拍照留念。其中一位來自黑龍江的焦先生表示，將會在港逗留兩日一夜，形容首次來港感覺新鮮：「香港很不錯，香港人都很有禮貌。」

焦先生又指，滿意今次旅遊在海上用餐的安排，認為45分鐘用膳時間「差不多」，而且食肆提供七餸一湯：「有菜有肉有豆腐，味道還不錯。」

來自山東的黃小姐表示，首次來港心情興奮，認為在海上用餐的體驗新鮮，食物亦相當豐富：「第一次來感覺做什麼都特別開心，七餸一湯吃得飽，挺好吃的。」

團友大讚維港景色：真美啊

老家在湖北的李先生指，對於旅行社的安排感滿意：「在船上用餐感覺很不一樣，飯菜也非常不錯，很可口。」他亦對維港讚不絕口：「維多利亞港的景色很美，感覺跟內地很不一樣，希望下次有機會可以再來。」

來自黑龍江的馬小姐則指，疫情三年多來首次出國，也是第一次到訪香港，今次打算花4000多元消費：「三年多來第一次出國，看到有什麼喜歡的我就會買回去。」她又指，來港感覺很不錯，對於能在海上用膳感開心：「維多利亞港真美啊！」

「洋紫荊維港遊號」觀光船於今日中午12時45分左右返回到觀塘碼頭，用餐完畢的旅客按照旅行團分成三批，從二樓甲板下船，在15分鐘內跟從領隊指示坐上旅遊巴士有序離開。