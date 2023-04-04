內地團｜洋紫荊號觀光船明起一連三日停泊觀塘　提供兩個午膳時段

內地團重臨香港，早前旅客一度聚集土瓜灣食「團餐」，令當區人流擁擠，引伸交通問題。旅監局、旅議會與業界為紓緩情況，正為這些旅行團尋找更多用膳選擇，一向為旅客提供海上晚膳服務的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，明日清明節（5日，星期三）起一連三日開放午膳時間，接待內地旅行團，最便宜每位收費68元，預料明天會有8至10個旅行團上船用膳。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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洋紫荊號變午膳船為「帶頭作用」

旅監局早前要求業界上周四（30日）起落實三大改善措施，包括餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，及食肆必須派員協助人流管制，避免旅行團於街上聚集。

據了解，旅監局、旅議會及業界一周前再共同商討「即時可行」的方案，尋找更多食肆接待內地團。其中，「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳會試行開放午膳及晚膳時間接待內地團，作為「帶頭作用」，以後亦有其他食肆參與接待內地旅行團，包括中環的酒樓。

洋紫荊號觀光船周三起一連三日停泊汽車渡輪碼頭，為內地團提供午膳。（圖片來源：洋紫荊維港遊觀光船）

據知，旅監局、旅議會本周一（3日）通知接待旅行社，本來停泊在北角的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，明日會駛至觀塘汽車渡輪碼頭，一連三日於中午時段分兩輪營運，以接待內地團，每一輪時間為45分鐘，每枱限定10人。

▼3月29日 《香港01》直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況▼



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團餐最便宜每位旅客64元 最貴160元

船內膳食分為四類，最便宜每位旅客盛惠64元，七餸一湯連白飯，菜式包括高麗菜回窩魚片、味菜胡椒豬肚等；另有每位收費90元、130元及160元的膳食選擇，最貴的團餐則包括明爐港式燒鴨、紅燒竹笙絲翅、避風塘炒蟹等。消息人士指，估計明日至少約8至10個旅行團會上船用餐。