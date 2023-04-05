內地客稱金魚街打卡被索千元　有店主呻影響生意　遊客稱「照騙」

內地社交平台「小紅書」不時有在旺角金魚街「打卡」的教學貼文，有網民近日發文指到金魚街「打卡」時，遭老闆喝止趕走，更有稱拍照被收1,000元。



今日（5日）是清明節，金魚街未見「打卡」旅客人群，但偶爾會有手持相機的遊客拍照。有金魚店老闆大呻常有大量遊客大排長龍拍照，阻礙舖頭做生意，但自己不考慮向「打卡」遊客收錢。



另有遊客則稱被「小紅書」貼文吸引到來，但實眼所見發現網上都是「照騙」，更形容「感覺很垃（圾）」，並指「打卡」時會遵守店舖意願，亦不會靠太近妨礙店舖工作。



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旺角一段通菜街因多水族店而被稱為金魚街，各店舖掛滿用透明膠袋裝載的觀賞魚，形成五光十色的街景，素來吸引不少遊人駐足觀看和打卡。隨着香港及內地全面通關，內地遊客重臨，「小紅書」介紹香港景點的貼文多不勝數，其中不少便是教在金魚街打卡。

不過近日有內地網民發文指，叫「千萬別去香港金魚街拍照」，着「趕緊避雷踩坑了」。發文者表示，指不能在金魚街拍照，街上有三間店舖，只有一間沒有貼出不能拍照告示。發文者稱起初不知道不能拍照，於是便問其中一間老闆可否拍照，「那老闆直接很兇的說，可以啊，一千（元）一張照片，一直罵罵咧咧」，最後只好道歉，去了一間可以拍照的店舖，「走了一個小時，在這裡停留了3分鐘就走了，所以千萬別為了金魚街專程去。」

內地社交平台小紅書上有不少金魚街「打卡」教學。（黃寶瑩攝）

今日清明節假期，金魚街現場所見，有部份店面貼上不准拍照告示或圖像。現場大部份均是光顧買魚的顧客，偶爾有遊客手持相機，在行人路人拍照；亦有一些遊客會與一袋袋魚類合照「打卡」。

金魚店老闆李先生直言「打卡」遊客阻礙做生意。（黃寶瑩攝）

其中一街金魚店老闆李先生直言「打卡」遊客阻礙做生意，「唔畀影相好正常，我都要做生意……日日都影，24小時都影，我都要搵食㗎！」他說偶爾有數人「打卡」還可接受：「晨早影完幾個我唔理佢，影完成群嚟影企哂係度我點？」問及是否有店舖要收錢才可拍照，李先生僅稱暫時不考慮收錢供遊客「打卡」。

拍照的遊客中，有來自新加坡的林小姐及來自北京的楊小姐，她們稱曾在香港大學讀書，近日返港拍畢業照，受「小紅書」照片所吸引，故特意來「打卡」。林小姐笑言，來到以後覺得被「照騙」，「很垃（圾）、很一般、很soso（普通），小紅書都是騙人的，大家不要相信。」

來自深圳的沈先生則稱自己喜歡拍照，曾來港旅遊數次，感覺金魚街拍照較好看，很有「煙火氣」，他稱不同意開閃光燈，認為閃光燈對魚不好，亦指自己拍照時會盡量不對着人拍。從廣州來的遊客陳小姐則稱在網上看到介紹到金魚街「打卡」，認為照片挺好看、有香港氛圍。