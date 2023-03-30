內地團｜土瓜灣團友減　用膳後窄巷等旅巴　廈門客大讚：吃得不錯

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳引起關注，旅遊業監管局與業界及食肆制定三大改善措施，措施今日（30日）正式生效。崇安街「人氣食肆」嘉樂軒外，今日招待的旅行團明顯減少，警方警力亦較昨日（29日）稍弱，現場未見排隊長龍，昨日旅遊巴到才讓旅客「落樓」安排亦有變，取而代之則有不少團友離開食肆後到附近商店購藥，或在公園休息、吸煙，部份則在行人路兩旁排隊集合。



▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



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團友下車即獲安排進入食肆用膳 警力同減

今早11時起陸續有內地旅行團抵土瓜灣嘉樂軒外，但團數較昨日明顯減少，不見有昨日須排隊排到附近公園的情況，所有旅行團團友落車後即獲安排進入食肆用膳，大致秩序良好。至於警方部署警力亦未如昨日嚴密，只有數名軍裝警員及交通警巡視，交通督導員也在崇安街視察交通狀況。

部份團友僅十多分鐘用膳完 自行到附近商店購物

旅行團進食約30分鐘後離開，部份團友則10多分鐘吃完，自行落樓。有別於昨日旅遊巴到達才讓團友離開的「點對點」做法，今日團友離開餐廳後活動多多，有人到附近商店購藥，部份人則到公園坐下休息，亦有人落樓吸煙。有旅行團在等候旅遊巴期間，導遊安排團友在窄巷或行人路兩旁排隊，盡量騰出行人路空間。

另一間同樣招待內地旅行團的富源酒樓同樣有大量旅行團光顧，其位於土瓜灣道的正門雖不見排隊人龍，但團友從美景街後門離開走往停泊在停車場的旅遊巴時，因人流太多，過馬路時較多人聚集，需要警方在場維持秩序。

湖南領隊感以前人太多：現在沒有那麼擁擠

來自湖南長沙的領隊楊先生表示，以往亦曾帶隊到嘉樂軒用膳，有感以前人很多，需要排隊，但新安排下感覺「蠻好」，不需排隊直接進入食肆，「沒有那麼擁擠，之前要等位要排隊。」他稱今日帶的4日團費約2000多，會到珠海一帶旅遊，亦有收到旅監局提醒，包括參觀時間需按合同走，吃飯要30分鐘等。

領隊楊先生稱今日安排不錯，較以前有改善。（何瑞芬攝）

首次來港廈門客：為香港東西肯定很貴

從廈門來的陳先生稱第一次來香港，指今日膳食團餐費約30至40元，感覺吃得不錯：「意料之外，以為香港東西肯定很貴，結果吃得還算可以。」他透露，昨日自己吃了40元的膳食，卻很難吃。他說自己參加5天團，團費約1980元。

來自貴州的王女士表示，吃了20分鐘就離開食肆，到附近買藥，之後在公園稍作休息等旅遊巴，「香港的藥不是好嘛？所以就買點。」她稱用膳安排還行，但因自己來自貴州，喜歡吃辣，故菜色不太合胃口。