港鐵八鄉車廠裝2100塊太陽能軟板　供年產90萬度電　同類設施之最

港鐵八鄉車廠已完成安裝逾2,000塊太陽能板，以單一建築物計算，是全港最具規模太陽能軟板發電設施，預計每年可產生90萬度電。今年內柴灣車廠、兆康站、欣澳站及觀塘站亦會陸續開展及落成太陽能發電項目，連同之前已落成的項目，預計每年可產生100萬度電，應付2,300個家庭一個月的耗電量。



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政府於2021年提出《香港氣候行動藍圖2050》，「淨零發電」為其中一個主要策略和目標 ，以應對氣候變化和實現「碳中和」。港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強指，太陽能板發電技術相對成熟，可以廣泛使用，未來鐵路項目會加以應用。其中八鄉車廠為港鐵9個車廠之中，率先安裝太陽能板的車廠，共涉及2,104塊太陽能軟板，設計為約900千瓦的系統，預計每年可產生90萬度電，為香港同類設施之中，最具規模的一個。

八鄉太陽能發電項目參與「上網電價」計劃，港鐵拒絕透露實際開支，僅稱希望透過「上網電價」達致收支平衡，收益會用於項目本身，例如支持維修保養，假如有剩餘，將會投放於其他節能環保措施。

港鐵將年供100萬度電 等於2300家庭耗電量

陳慶強表示，地方大小、載重能力、日照時間及角度等，均是港鐵選取車廠或車站發展太陽能項目的因素。柴灣車廠亦已安裝太陽能板，待完成驗收及相關測試確認後將安排接駁電網，預計最快可於今年第三季完成，連同兆康站、欣澳站，及觀塘站，港鐵今年共有5個太陽能發電項目開展及落成；大圍車廠及屯門車廠的太陽能發電項目亦已進入設計階段，預計於明年落成。加上之前已落成的紅磡港鐵學院、九龍灣總部大樓、以及顯徑站的太陽能發電項目，港鐵預計每年可產生100萬度電，相等於2,300個家庭一個月的電力消耗。

港鐵早於2020年11月，在新一代的輕鐵車頂安裝了太陽能發電板，為車廂照明系統提供動力。陳慶強說，早前試驗效果不錯，今年會擴大範圍，陸續為共10架輕鐵列車安裝太陽能板。

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強指，港鐵共投放超過13億元，更換車站及車廠空調冷卻裝置及LED燈。（張浩維攝）

未來三年換車站17萬顆LED燈

除了推動使用可再生能源，港鐵亦於日常營運之中使用不同設施節能減排，包括現已更換車站及車廠超過150架空調冷卻裝置，冷凍能力相等於9.7萬部家用冷氣機，未來會再安裝30部。此外，港鐵計劃於未來3年於65個車站更換超過17萬顆車站LED燈。兩個項目總投放額超過13億元，完成後每年可減少約3萬噸碳排放。

陳慶強續指，地鐵剎車時會產生動能，可以產生電力，未來更新鐵路設施，亦會加設能源轉換器，回收動能供電予車站及車廂使用：「原理其實就係我哋要用電去推動我哋嘅摩打，令到我哋個車前行，相反架車制動嘅時候，其實個摩打都會變成發電機，都會產生一啲電力，而我哋都想更加好利用呢啲電力，令到我哋將來嘅能源效益更加好。」