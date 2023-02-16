職安局推「太陽能清涼休息站」藍本　籲僱主為工友提供消暑空間

酷熱天氣下戶外工作容易令工友中暑。職業安全局推出全港首個「太陽能清涼休息站」，成本約5萬元，能每日持續供電15小時，藉此提升僱主及僱員預防中暑意識。職安局總幹事游雯表示，「想畀僱主知道，就算偏遠地區無電力供應都可以有休息站畀到班工友。」



休息站每日能持續供電約15小時

全港首個「太陽能清涼休息站」特別針對在戶外工作的地盤、清潔工友所設計。站內面積約為40呎，以一間中型組合屋、4塊太陽能板和一部用以儲電的逆控器所組成，能同時容納約3至4名工友休息，造價約為5萬元。

休息站內的基本設備包括，飲用水、冷風機、風扇、USB叉電座、對流窗等。職業安全局總幹事游雯表示，在太陽能板充滿電的情況下，即使所有設備全開的情況下，站內每日仍能持續供電約15個小時。

職業安全局首席顧問林莉（左）與職安局總幹事游雯一同介紹休息站、（鄭子峰攝）

游雯又指，設計出休息站的主要目的是希望僱主能以「太陽能清涼休息站」為藍本作參考，「想畀僱主知道，就算偏遠地區無電力供應，都可以有休息站畀到班工友。」職安局透過向勞工處介紹這設施，再向僱主推介採用，亦不排除直接向僱主介紹。

游雯：工友有足夠休息，生產力亦會提高

游雯表示，曾有不少女工友向她反映，工作一兩小時後便會汗流浹背，需要時常更換衣物。故此，休息站內亦設有衣架和窗簾，為女工友提供私人空間替換衣物。

職安局總幹事游雯表示，「想畀顧主知道，就算偏遠地區無電力供應都可以有休息站畀到班工友。」（鄭子峰攝）

而問到她對於勞工處計劃擬在今年推出新預防中暑指引的看法，她認為配合「太陽能清涼休息站」的推出時機正好。她表示，「工友們若有足夠休息時間，生產力亦會相應提高，無論對僱主和僱員嚟講係一個雙贏嘅局面。」