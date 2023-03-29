港鐵加價｜新機制下6月加價2.3%　張欣宇：添新元素惟效果倒退

港鐵早前與政府檢討可加可減票價機制，調整後首次應用計算出今年可加價2.3%，今年6月實施。立法會議員張欣宇今早（29日）在電台節目上指，可加可減方程式的生產力因素中，與港鐵物業利潤掛勾，大方向是回應社會訴求，但相關數字太保守，加上沒有分享利潤機制，以致新機制下的調整結果，似乎比以前有所倒退。他認為，未來五年仍可以調整最新方程式的部份數字。



▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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張欣宇指，港鐵票價調整機制今次檢討後有很多改變，包括可加可減方程式的生產力因素，與香港物業發展利潤掛勾，雖然大方向上是回應了社會訴求，但他認為相關扣減數字太保守：「你好似加咗新嘅元素落去，好似同盈利掛勾，但數字上太保守、太細。」他形容效果上比以前倒退。

張欣宇解釋，在新方程式下，因港鐵去年的香港物業發展利潤逾100億元，因此會扣減0.8個百分點。但因原有的方程式，本身已設額外扣減0.6個百分點，意味著港鐵物業發展利潤即使逾100億元，也只是多減0.2個百分點。

他認為，雖然票價調整機制每五年才進行一次檢討，但相信未來五年內仍可就方程式中部份數字作調整，包括將生產力因素調整到合理水平。

按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2%） ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動（3.6%） — 生產力因素（0.8%）＋去年轉撥（0.5%）* — 0.2%^



*由於去年凍價，有0.5個百分點加幅延後至今年追加

^今年特別安排，將0.2個百分點加幅延至明年



他亦提到，新機制下沒有分享利潤機制，「其實無咗分享利潤機制，係一筆好大嘅數。」他指，如仍有分享利潤機制，料港鐵至少要用2億元做票價優惠。

他坦言，今次港鐵票價加幅比起其他公共事業的加幅相溫和，但認為是因為方程式所限，「所以要睇佢上年賺左咁多錢，佢係咪都係要加咁多」，被問到今次部份加幅都會延後，張欣宇則指，如機制經常出現延後，反映機制本身有問題，加價幅度太高，才會經常需要延後加幅，認為這個屬未來需要調整的方向之一。