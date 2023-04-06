播錯國歌｜雷雄德料若只短期暫停冰協會籍　對運動員影響或不太大

港協暨奧委會周二（4日）向香港冰球協會就播錯國歌事件發出函件，公布啟動暫停冰協會員資格的程序，要求冰協於5月4日或之前提交一份全面的書面解釋。教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德今日（6日）指，即使港協最終會對冰協作懲處，都未必令運動員受影響：「我諗政府都唔會想影響運動員。」雷雄德認為冰協在回應上都較慢，故今次港協做法都算合理，如作出警告，「好似球場上比黃牌，再有事就比紅牌。」



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



雷雄德在港台節目《千禧年代》表示，即使港協最終暫停冰協會籍，如只暫停數個月的話就不大影響，對運動員影響不大，但如果暫停一年或以上就較大影響，因此要視乎港協會作甚麼懲處：「我諗政府都唔會想影響運動員。」

雷雄德又同意冰協今次回應事件較慢，感覺冰協管理上有問題，因此港協啟動機制做法合理，如對冰協作出警告：「好似球場上比黃牌，再有事就紅牌咁。」

他又指其他總會，或者出席國際賽事的代表團都應該重視國歌安排，而其他國家代表隊來港，代表團都有專人負責其國旗或國歌的安排。

鄭泳舜望冰協改善：重點係唔好再發生

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜今早表示，認為港協都給予冰協空間處理事件，希望冰協可盡快安排好自己工作。他認為重點是避免日信有同類事情發生，以及如何保障球員。

他亦認為冰協甚至其他總會，要用更多人員去做國歌安排，而管理層要安排足夠人手，「你知有呢個風險，點可以唔擺足夠人手去處理」，他對於冰協管理層無人出來對事件作交代有點失望。