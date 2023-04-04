播錯國歌｜政府資助佔冰協收入約三成　學者料削基礎班撥款作懲處

冰球賽事播錯國歌事件今日（4日）有進展，港協暨奧委會公布啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，政府表示支持，指一旦落實暫停冰協的會員資格，便會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助以作懲處。



按冰協過去的財務報告，過去4年政府提供的資助額介乎於247萬元至357萬元，大約佔總收入的四分一至三分一。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，有可能是削減針對基礎班等的撥款，以不影響到精英運動員的培訓工作，不過他亦指出基礎班是發掘優秀運動員的途徑之一，長遠而言都會影響到隊伍的日後發展。



早前在波斯尼亞舉行的冰球賽事再出現「播錯國歌」事件，大會在港隊勝出後錯誤播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今日公布，要求冰協於5月4日或之前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋，倘未有合理解釋，將暫停冰協會員資格，而政府也會削減撥款資助。

政府資助一年最多357萬 年贊助費逾300萬

翻查冰協過去的財務報告，過去4年政府提供的資助額介乎於247萬元至357萬元，大約佔總收入的四分一至三分一。當中2020年收取的資助最多，為357萬元，不過隨後兩年都逐步減少，至2021年降至319萬元，去年再減至247萬元，佔總收入比例亦由約33.8%減至26%。

其餘收入包括學費及入場費、贊助及補貼、會員費、銀行利息及雜項。以去年為例，學費及入場費佔總體的收入最多，為373萬元，而贊助及補貼亦有315萬元，兩者均比去年政府提供的資助額高。

雷雄德認為港協暨奧委會給予冰協一個月時間提交一份全面的書面解釋的情況比較似「緩刑」，如冰協能給予合理的答覆並提出改善方案，落實懲處的機會不大。（張浩維攝/資料圖片）

雷雄德：減基礎班撥款 長遠影響隊伍後發展

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，按政府的說法是在不影響運動員的前提下削減撥款資助，有可能是削減針對基礎班等的撥款，才可不影響精英運動員培訓工作。但他亦指出，基礎班是發掘優秀運動員的途徑之一，長遠而言都會影響到隊伍的日後發展。

雷雄德表示，冰球較為特別，因為訓練並非使用政府場地，相對下冰總可領取的資助會較其他使用政府運動場地的運動少，削減有關資助影響亦會較少。

雷雄德指出，港協暨奧委會按《組織章程細則》給予冰協一個月時間作出的書面解釋，情況比較似「緩刑」，認為如冰協能給予合理的答覆並提出改善方案，落實懲處的機會不大，他亦提到今次事件中的運動員是最為無辜，因為運動員在事發時已立即作出T字手勢，「運動員唔係冇做嘢喎。」

空手道總會曾被罰停會籍一年

過去亦有其他運動協會被暫停會藉，在2018年時空手道總會被多名空手道運動員及教練多次投訴選拔制度不清晰、甚至不公，同時亦被指行政混亂，一度被港協暨奧委會暫停其會員資格，約一年後於2019年10月1日起暫時恢復會員資格，為期1年，而在暫時恢復會員資格期間，由港協暨奧委會提名的2名人士以觀察員的身份，列席空總的所有會議，並出席其所有活動，作為空總的執委會與港協暨奧委會之間的溝通渠道。