播錯國歌｜港隊前鋒憂削減資源　冰協受罰難理解：打自己人出啖氣

冰球港隊今年2月在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播國歌出錯，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序，冰協最終有可能被扣減資助。有份到波斯尼亞出戰勇奪季軍，並在對新加坡一役成為MVP最有價值球員的港隊前鋒顏卓朗(Bob)憂慮一旦冰協被削資源將影響香港冰球發展，他又認為難以理解冰協何以受罰：「人哋播錯歌，我哋一直嘅努力就無咗，我係傷感大過嬲......（冰球）本身資源都唔多，被Cut資源可能無場地練習，球員少咗上冰，自然會生疏，影響香港冰球發展。」



▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



新加坡一戰奪MVP 顏卓朗嘆無人關心球員付出：重點去晒播錯國歌

顏卓朗今日（6日）在商台訪問中稱，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，最嚴重時20位港隊隊員有7位病倒，對新加坡一戰部份隊員帶病上場，有人呼吸困難，有人咳到幾乎咳出血，最終獲得勝利，更在賽事奪得第三名，但播錯國歌事件，令焦點一面倒，無人再關心港隊成績及港隊經歷：「重點去晒播錯國歌，我哋個個都好愛冰球，希望比賽攞到好成績，但無人關心港隊發生什麼事，講播錯國歌多過想知球員經歷咗咩嘢。」

懲罰冰協有如「打自己人出啖氣」 錯愕無人關心球員經歷

7歲開始接觸冰球的顏卓朗憂慮一旦冰協被削資源將影響香港冰球發展，又認為難以理解冰協何以受罰，懲罰冰協有如「打自己人出啖氣」。 他透露，今次是港隊歷史性取得第三名，而隊內多名資深球員因工作及家庭負擔準備退役，意義很大，但大眾目光只聚焦播國歌出錯，未有提及港隊奪獎，亦無人關心球員的經歷，令他感到錯愕。

形容領隊關婉儀壓力大：開會又係佢，球員攞藥又係佢

顏卓朗又指事件主角之一的領隊關婉儀要照顧球員的同時也要與國際冰聯開會，壓力很大：「開會又係佢，球員攞藥又係佢，比賽完要去睇病到落唔到床嘅隊員，好照顧我哋。」

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



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▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼

