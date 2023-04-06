復活節｜長假首日25.4萬港人陸路出境　羅湖僅回復至2019年四成

昨天清明節為中港恢復通關後首個長假期首日（5日），大批港人北上內地探親、掃墓或旅遊。入境處資料顯示，本港全日出入境人次為66.8萬，出境佔38.7萬，當中各陸路口岸合共錄得約25.4萬名港人出境，有逾11.3萬人次乘搭東鐵線，經羅湖或落馬洲口岸前往深圳。不過相比2019年的復活節長假期首日，出境數字更不及當時一半，約為49.3%，復常之路仍然漫長。



▼4月5日 市民趁清明節與復活節長假出發外遊▼



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昨日出入境人次約為66.8萬 出境佔58%

根據入境處資料顯示，昨日（5日）清明節本港出入境人次約為66.8萬，其中出境佔38.7萬，香港居民佔30.8萬，有25.4萬人次經陸路口岸離境，最多為羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋，分別錄得約5.9萬、5.4萬及4.3萬人次。

至於香港國際機場及海路口岸方面，則共錄得約5.4萬人次離港，最多為機場及港澳客運碼頭，分別約為4.1萬及1萬人次。至於啟德郵輪頭碼則少於1,000人次。

錄28.1萬人次入境本港

入境方面，昨日則錄得共有28.1萬人次，香港居民佔約20.3萬，內地訪客為5.7萬，其他訪客則為2.1萬。其中僅得高鐵西九龍及落馬洲支線，共錄得破萬名內地訪客入境。

2019年復活節假首日出入境人次達120萬

翻查資料，疫情爆發前的2019年，本港復活節長假首日共錄得約120萬出入境人次，羅湖口岸佔最多達31.2萬人次，其次為落馬洲支線有19.1萬。若不計及入境數字，當日出境人次為78.5萬，其中約20.8萬人次經羅湖口岸，佔當時所有口岸的30%。

昨羅湖口岸13.1萬人出入境 僅為2018年的42.1%

換言之，今年相比2019年的復活節長假期首日，出入境數字僅回復至當時的55.6%，出境更不足一半，僅為當時的49.3%。若以羅湖口岸為例，昨日出入境數字共錄得約13.1萬人次，僅為當時的42.1%，亦即入境數字大幅下降。

出入境人次相比去年激增140.9倍

至於去年方面，清明節與復活節並不相近，相距達10日，因此打工仔難以將兩個假期合併。若以去年復活節假期首日（4月15日）出入境數字作比較，當時分別僅錄得1,994及2,747人次，即合共不足5,000人，相比今年相差達140.9倍。