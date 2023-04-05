清明節｜屯門逾百人排巴士曾咀掃墓　港鐵分流3條龍等齊人可插隊

今日（5日）是清明節，多個墳場或靈灰安置所都擠滿孝子賢孫拜祭祖宗，多間巴士公司都加派班次或特別路線疏導人潮。其中位於港鐵屯門站樓下的巴士總站「打蛇餅」，過百位市民提着大包小包的紙紮品及祭品，準備乘車前往曾咀靈灰安置所掃墓。

港鐵公司K52A巴士線於清明節期間及前後日子延長服務時間及加開班次，今早安排三條隊給乘客等候上車，分別給予等齊親友、未等齊親友，及企位，各取所需。市民一旦等齊人，就可以隨時插隊上車。

有市民稱紙紮品價錢同以往相若，但雞及燒肉的價格上漲了約十幾至20元，有市民提早預約使用化寶爐，以免去年等候數個小時的麻煩重演。



+ 5

設「未等齊親友」隊伍

今日（5日）清明節，早上10時左右，位於屯門站V City樓下的巴士總站，有港鐵巴士K52A及九巴56S的清明節特別路線，疏導市民前往屯門曾咀靈灰安置所，兩條巴士路線都出現長人龍，過百位市民提着大小包的紙紮品及祭品。

港鐵公司K52A巴士線於清明節期間及前後日子延長服務時間及加開班次，加派職員在場維持秩序，更安排3條隊給乘客等候上車，分別給予等齊親友、未等齊親友，及企位。市民一旦等齊人，就可以隨時插隊上車。有港鐵職員指這個做法以往亦有，雖然有少量投訴，但也無奈。

+ 1

有乘客讚指示清晰 亦有少量投訴

有正在排「沒等齊親友」隊伍的市民感到困惑，不知等齊人後應該如何「攝返入去」上車隊伍。乘客李小姐稱，港鐵的分流工作做得好，職員給予足夠清晰指示，指引市民隊尾的位置、如何跟隊走等。不過她認為，不應該讓沒等齊親友的市民在巴士站隊伍等候。

在現場的港鐵職員李小姐指，這個做法以往亦有，雖然有少量投訴，但「沒等齊親友」隊伍的市民也等候很久，所以只能讓他們等齊人後插隊上車。有維持秩序的港鐵職員稱，給予指示指齊人可上車時，不代表保證有位置坐，然而有人投訴上車沒位子坐。

巴士站內竪起一張由食環署製作的海報，提醒市民前往會咀靈灰安置所的人士如需使用化寶爐，請先在地下「取筹處」領取籌號。(洪芷菁攝)

食環提醒市民預約化寶爐

正在巴士站等候上車前往曾咀靈灰安置所的市民均表示，去年亦有在清明節時前往曾咀拜祭，指紙紮品的價格與往年相若。鄺先生的母親稱雞貴了20元，而與黃先生同行的家人指雞同燒肉都貴了十幾元。

市民王小姐指去年因為沒有預約使用化寶爐，所以等候了幾個小時，故今年特別提前預約使用化寶爐，預約中午12時。巴士站內竪起一張由食環署製作的海報，提醒市民「前往會咀靈灰安置所的人士如需使用化寶爐，請先在地下『取筹處』領取籌號。」