17歲染甲型流感少年不治　未有接種疫苗　今年第二宗兒童死亡個案

衞生防護中心早前公布一名患有大腦麻痺症的17歲少年確診甲型流感（H1）後，出現甲型流感併發肺炎及休克，情況嚴重。其情況持續惡化，於周二（４日）晚宣告不治，為今年第二宗兒童流感死亡個案。



該名少年於4月2日當日開始發燒和氣喘，並在翌日送院治療，其呼吸道樣本證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，當時情況已危殆，意味著其在出現流感病徵後，兩日便過世。



染甲型流感少年情況危殆，現於威爾斯親王醫院診治。（資料圖片)

患有大腦麻痺 4.2發燒氣喘入院 4.4晚不治

該名患有大腦麻痺的17歲男童自4月2日起發燒和氣喘，並在翌日被送到北區醫院，其後轉送威爾斯親王醫院接受診治，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及休克。病人當時情況危殆。病人其後情況持續惡化，於周二晚不治，為今年第二宗兒童流感死亡個案。

初步調查顯示無接種今季季節性流感疫苗

據當時初步調查顯示，他無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，惟其兩名家居接觸者最近曾有上呼吸道感染。

首宗兒童死亡個案涉一名4歲女童

今年首宗的兒童流感死亡個案，為一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童。她自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。

她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，於去年12月28死亡。由於相關個案於今年1月中才公布，故計算於2023年的流感死亡個案內。