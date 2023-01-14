流感奪命｜無外遊的4歲女感染甲型流感後亡　為近三年來首宗

新冠肺炎疫情三年，不少人都帶上口罩防疫，令到流感高峰期在近三年來沒有出現過，惟近日放寬防疫措施後，流感病毒再襲港。衞生防護中心今日（14日）公布，一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。



她的的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，在入院四日後死亡。連同今日的個案，衞生防護中心今季度共錄得三名兒童因染感冒而病危，一名兒童死亡。



衞生防護中心今日（14日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童。

她自去年12月24日起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，於在入院四日後12月28日死亡。

初步調查顯示，死者潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心提醒，除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。（資料圖片/盧翊銘攝）

衞生防護中心發言人提醒，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

據最新一期的流感速遞表示，本地季節性流感的整體活躍程度維持在低水平，流感病毒陽性百分比為0.62%低於 9.21%的基線水平，但高於前一周錄得的 0.61%。在2023年1月1日至7日期間，未有錄得經化驗確診流感並且死亡的成人個案。

另外，連同今日的個案，今年已有三名兒童因染感冒而病危，一人死亡。早前兩宗個案為一名3歲男童及13歲女童，兩人分別在11月及12月因染疫入院，須送往兒科深切治療部留醫，兩人情況其後有好轉。