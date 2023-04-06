復活節｜過關澳門現人潮　陸海兩路比拼　一文看清如何避開排長龍

踏入復常後的清明節連復活節長假期，近日大批港人外遊，其中港珠澳大橋香港口岸更大排長龍。綜合船公司及澳門當局資料，經海路到澳門，當地關口截至今午1時半仍暢通，平均通關時間約為15分鐘。雖然今日下午仍然有剩船票可購來往港澳，不過若查看明日（7日）出發到澳門的渡輪，只剩下晚上出發的班次尚有座位。

若海路出發時間未合心意，陸路又如何？綜合澳門當局及港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱金巴）的資料，今日（6日）如經大橋由香港到澳門，仍然需大排長龍，單是輪候金巴已隨時需45分鐘；然後澳門入境大堂同樣繁忙，平均通關時間約為30分鐘，即撇除車程，單計排隊已可能需要1小時15分鐘。

不過，金巴全日提供服務，大部份時間都20分鐘內一班車。有意到澳門的市民，可隨時經網上預訂金巴車票，省卻現場排隊買票時間。另外，港人亦可使用澳門的自助過關通道（相若於香港的「e-道」），不過需預先登記。



碼頭入境澳門毋須排長龍

長假期之下，大批市民出外遊玩，多個口岸都人山人海，其中港珠澳大橋昨日便已經大排長龍。部份市民或取海路，根據澳門治安警察局資料，外港碼頭（俗稱澳門港澳碼頭）及氹仔碼頭的入境大堂均暢通，人流稀疏，平均通關時間約為15分鐘。翻查噴射飛航及金光飛航的資料，前者今日往澳門的船票已幾乎售罄，只餘下深夜班次；後者則仍有少量下午班次。

相對於陸路，或許海路通關排隊時間較短，然而始終需提早買船票。事實上，以明日出發往澳門的班次為例，兩間船公司都只餘下晚上出發的班次。

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大橋過澳門隨時排隊1小時15分鐘

如未能取水路，陸路又如何？今日經港珠澳大橋往澳門，當地的入境大堂仍然大排長龍，平均通關時間約為30分鐘。至於金巴的輪候情況，其網站同樣顯示為繁忙，即等候時間一般為45分鐘之內。換言之，即單計通關及候車時間，已需1小時15分鐘。

港珠澳大橋的香港抵澳大堂大排長龍（澳門治安局警察實時資訊平台截圖）

假如希望明日前往澳門，又未事先購買船票，一般大眾主要只能依靠港珠澳大橋。雖然除了金巴，亦有港澳直通巴士來往兩地，但同樣有不少車票已售罄，以港澳快線為例，在仍有空位的班次中，最早亦要大約4時多出發。假如時間不合心意，即基本上只能乘坐金巴。

金巴同樣繁忙（港珠澳大橋金巴網頁截圖）

現時金巴恢復全日服務，當中早上9時至晚上8時59分，每10至15分鐘一班車。不過正如前文所言，隨時需排隊等候45分鐘，故為節省時間，市民可事先在網上購車票，先省卻排隊買票的時間。

可預先登記辦理澳門「e-道」

另外，現時持有香港永久性居民身份證，都可以使用澳門的自助過關通道，以出、入境澳門。不過必須留意，如使用自助通道，便要預早登記，假如於香港辦理登記，便要由登記起計3個工作日，才可使用自助通道；如在澳門指定出入境事務站，於入境前辦理登記手續，則只需15分鐘，就可使用自助通道過關。