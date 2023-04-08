復活節假期首日40萬本地居民出境創疫後新高　近4日共133萬人外遊

今年清明節及復活節為復常後首個長假期，昨日（7日）有近40萬本港居民離港，創2 月全面通關以來單日新高。不過不少人早在本周二兒童節（4日）啟程外遊，過去四日累計有近133萬本港居民出境，同期入境香港居民有74萬，因此「淨流出」58萬人，期內入境及出境的內地及其他訪客均約26萬人次。



雖然出入境人數持續上升，惟比起2019年的復活節長假期首日，總共有78萬人境，昨首日僅回復至六成。



▼4月5日 市民趁清明節與復活節長假出發外遊▼



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最多人經羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋

根據入境處資料，昨日復活節本港出入境人次約為75萬人次。其中出境佔45.4萬人，當中香港居民佔39.5萬人，兩個數字均為2月6日通關後單日最高；內地旅客及其他旅客分別佔4萬及約1.9萬人。出境人數中有38.5萬人次經陸路口岸離境，最多為羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋，分別錄得約10.3萬、8.5萬及6.6萬人次。

至於香港國際機場及海路口岸方面，則共錄得約6.8萬人次離港，最多為機場及港澳客運碼頭，分別約為4.1萬及1.6萬人次。經機場離港的數字比起清明節當日有所減少，料已過了趁長假期出發去長途旅行的高峰期。

至於入境方面，昨日則錄得共有29.6萬人次，香港居民佔約22.6萬人次，內地訪客為4.6萬人次，其他訪客則為2.3萬人次，其中僅得羅湖站共錄得破萬名內地訪客入境。

34萬本地居民搶先兒童節出境 四日「淨流出」58萬人次

出境人潮由周二兒童節（4日）開始，當日有40萬人出境，當中本地居民佔34萬人，其他為內地及外地旅客；到周三清明節（5日）及周四工作日，出境本地居民減至30.8萬人及28.4萬人，至昨日復活節首日「耶穌受難日」即大增至39.5萬人，四日累計132.7萬名本地居民外遊，連同旅客總離境人數為158萬人次。

由周二至昨日的日內，總入境人次為101萬，當中本地居民佔74.4萬人次。同期出入境旅客約26萬，因此淨計本地居民，「淨流出」達58萬人次。

飲食業黃家和：近日生意比平日少兩成 小酒樓夜間堂食淡靜

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往長假期都會多了港人消費，惟復常後不少港人趁假期去旅行，而內地及海外旅客的數字又未如理想，故近日復活節假生意未如理想，生意額甚至比平日下跌近兩成，甚至有小型酒樓向其反映，夜間的堂食十分淡靜，比生意額平時下跌近三成。不過，他相信隨着未來有多項推廣香港的活動，加上有派發消費券，餐飲業界生意會有好轉。

雖然出入境人數有大幅上升，惟比起疫情爆發前的2019年復活節長假期首日，僅回復至當年六成，最主要的跌幅來自出境人次，比起當年逾78萬人出境跌近四成多。如以最繁忙的口岸羅湖為例，當年有逾30萬人次經此口岸出入香港，而昨日只有17萬人次，大幅下趺了45.4%。

不過如以去年復活節假期首日（4月15日）出入境數字作比較，當時分別僅錄得1,994及2,747人次，即合共不足5,000人，相比今年則相差達157.3倍。