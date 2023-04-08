港鐵半價日｜首日優惠逢長假人流沒增加　市民稱不知情：淨係加價

復活節長假期第二日的周末，今日（8日）亦是港鐵選定四個日子提供半價優惠的首日，但上半的旺角站，未見站內有就感謝日張貼單張，大部份市民稱不知道今日有半價優惠，要到用八達卡通拍卡出閘才發覺。



有選乘巴士的市民認為港鐵紅日推半價打工仔受惠：「有咩優惠畀到啲需要返工嘅人？放假就喺屋企休息㗎嘛，」亦有市民批評港鐵車費可加可減機制：「幾何會減？淨係加。」



旺角站未見優惠日宣傳 彌敦道巴士站沒顯特別冷清

今早到旺角站所見，港鐵沒有就優惠日張貼宣傳單張，站內沒有因半價優惠而增加人流，位於彌敦道的巴士站亦沒有因而顯得特別冷清，與平日周末無異。

選乘巴士的李先生表示，因港鐵沒有特別宣傳，所以不知道今日為半價優惠日，加上乘巴士比較「就腳」因此沒選乘地鐵。他批評於公眾假期推出半價日，打工仔未能受惠：「復活節啲人唔使返工㗎嘛，你有咩優惠畀到啲需要返工嘅人？放假就喺屋企休息㗎嘛，更加應該辦公時間俾。」他又指，補償機制未能安撫市民：「停駛半日都搞到市民亂晒啦。」

選乘巴士的李先生表示，於公眾假期推出半價日，打工仔未能受惠。(鄧宇詩攝)

由將軍澳往旺角的王小姐同樣稱不知道今日乘搭地鐵半價，但明天亦不會因半價而特別計劃行程：「應該平時做優惠而唔係得嗰幾日平啲。」

中文大學內地生陳小姐指，出閘時才知道今日半價。她表示，因為由大學站到港島比較貴，因此會趁著優惠到香港藝術中心。她稱，作為內地交換生以後地鐵加價對她來說負擔比較大，可能會避免乘搭地鐵或減少外出。

中文大學內地生陳小姐表示，因為由大學站到港島比較貴，因此會趁著優惠到香港藝術中心。(鄧宇詩攝)

持長者卡的吳先生指，平時乘地鐵已經享有2元乘車優惠，加上需工作並沒有特別計劃行程。他批評，「佢成日都故障，可加可減機制，幾何會減？淨係加。」

持長者卡的吳先生指，平時乘地鐵已經享有2元乘車優惠，加上需工作並沒有特別計劃行程。(鄧宇詩攝)

政府與港鐵上月完成票價機制檢討，推出半價車費的「感謝日」，「感謝日」的日數取決於過去一年因的故障罰款，去年共罰款1.03億元。因此今年提供4日半價優惠，分別為今明兩日，以及5月13、14日。