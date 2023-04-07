港鐵車費半價｜周六周日實施　往返深圳都有份　一文看清條款限制

早前政府與港鐵完成票價調整機制檢討，削去原有為期至少半年的每程97折優惠，改為按故障罰款金額，再推半價車費的「感謝日」，港鐵今年會推出四個半價日，明日及後日（8及9日）便是其中兩天。今次半價日亦包括來往羅湖及落馬洲的跨境線，只要以八達通或二維碼乘車都可享優惠，假如從羅湖到迪士尼，單程便可節省28.9元。



不過乘客需注意，半價優惠不適於單程車票，乘客必須使用八達通或二維碼繳費才可享半價。半價日優惠也不適用於東鐵線頭等車廂、機場快線、以及港鐵接駁巴士。



▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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優惠來自故障罰款 今年兩個周末共4日半價

政府與港鐵上月完成票價機制檢討，其中一項新元素，便是推出半價車費的「感謝日」，以取代原有的「程程3%車費回贈」（或稱97折優惠）。按照新機制，每年「感謝日」的日數，取決於「服務表現安排」的金額，簡單而言，即是過去一年因的故障罰款。由於2022年發生發生八宗令服務延誤逾31分鐘的機件故障，或人為因素引致服務延誤的事故，港鐵須被罰款1.03億元。根據機制，罰款每2,500萬元，便要提供一日半價優惠，即今年一共四日半價。

新罰則安排。

港鐵早前已選定四個日子提供半價優專，包括4月8日及9日，即明日及後日；以及5月13日和14日，同樣為周六及周日。

與過往每年至少提供6個月的每程97折優惠相比，半價日對部份乘客未必划算，究竟如何享用港鐵以罰款資金提供的優惠？

必須用八達通或車票二維碼 東鐵線頭等車廂無半價

1. 單程車票未受惠

所有使用八達通或車票二維碼的乘客，不論成人及小童或學生，都可以自動享用半價優惠，但並不包括購買單程車票的乘客。至於長者卡及樂悠卡持有人，乘搭本地車程只需1元車費。

2. 來往羅湖／落馬洲都享半價

優惠適用於來往羅湖／落馬洲站的車程、輕鐵及港鐵巴士。由於只要使用八達通或車票二維碼就可享優惠，即遊客其實都可以半價乘車。假如從羅湖／落馬洲到港往迪士尼，八達通原價為57.8元，即單程可節省28.9元。

然而，長者來往羅湖／落馬洲站，就不會只收1元，而是按照兒童票價再半價。以紅磡來往羅湖為例，小童八達通票價為20.3元，半價優惠則為10.1元。

長者乘坐跨境鐵路僅享半價，未能以1元坐車。（港鐵圖片）

3. 優惠不適用於機場快線

另外，優惠並不適用於東鐵線頭等車廂的額外收費、機場快線，以及港鐵接駁巴士。