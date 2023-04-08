復活節｜東涌續熱鬧　昂坪360最少等2小時　市民護照過期梅窩露營

疫情肆虐三年，終迎來首個放寬的長假期，港人紛紛外出旅遊。東涌今（8日）延續疫情期間的人山人海，巴士總站繼續大排長龍，有市民因護照過期未能外遊，今日到梅窩南山露營。



昂坪360纜車大受歡迎，由取籌的時間起計，需要最少兩個小時才可登上纜車。不過部份長者及旅客因不清楚籌號印有二維碼可得悉實時更新情況，只站在街上等待叫號。



東涌熱鬧市況未變 巴士站排長龍

疫情期間由於受防疫措施影響，無法出外旅遊，行山及露營成為港人在假日唯一的活動，東涌每逢周末均擠得水洩不通，巴士總站大排長龍。不過今日東涌熱鬧市況未變，在本地及內地旅客的「夾擊」下依然人山人海。

疫情期間人多擠迫 趁港人外遊到南山露營

現場所見，前往大澳、梅窩等巴士線不斷有旅客加入排隊，但由於班次頻密，有效疏導源源不絕的旅客，每條巴士線有約數十人排隊。其中葉先生趁疫情後首個長假期，港人外遊之際，反其道而行，三年多以來首次露營，並已準備牛肉等食物在晚上享用。他自言懶惰及不喜歡人多擠迫的環境，因此疫情期間沒有露營。

惟近年內地旅客來港深度遊，他仍擔心梅窩南山的營地已滿，「咁多人，驚冇位㗎，上到去先算啦。」問到為何不外出旅遊，他笑指護照已過期，雖然已申請續期，但來不及在復活節假期前領取。

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今午過百人輪候購票 最少等兩小時才可搭纜車

昂坪360纜車同樣大受歡迎，旅客若在現場購票乘搭纜車，必先到纜車站底層的派籌機領籌，並掃瞄籌號上的二維碼，得悉實時更新情況，因此旅客期間可到附近商場購物或休息。當叫到相應號碼時，便可到票務處購票，並經職員查票後進入行人天橋，再排隊等待登上纜車。

告示板顯示「往票務處之輪候時間約為90分鐘」。記者以旅客身份向職員再三確認，獲告知輪候時間為1.5小時，加上排隊的半小時，即起碼最少兩小時才可登上纜車。

長者棄搭纜車 倡設長者特別購票通道

惟部份長者或旅客，由於不知道可掃瞄二維碼，仍有約數十人在街上等待購票。其中年逾70歲的許伯伯在下午1時領取籌號A12，等待1小時後只輪候至A6。他看到籌號上印有「逾時失效」的字眼，因此不敢離開，建議昂坪360並未提供長者特別通道，並考慮轉坐巴士到昂坪參觀大佛。

他又指，已有5年沒乘坐纜車，今日心血來潮到東涌，沒想到卻被浪費時間。「叫老人家點等呢？好彩今日陰天都算舒服。」問到為何不出外旅遊，他解釋疫情在不久前結束，機票住宿等價格昂貴，加上想像到旅遊景點「逼爆」，因此留港支持本地消費。「不過𠵱家想幫襯你都唔得喇。」

職員開咪籲旅客離開休息︰飲杯茶食個包先

而余先生今日帶同哈爾濱的親戚遊大嶼山，同樣不清楚可掃瞄二維碼，已在街上等待一段時間。他表示理解票務處難以容納大量旅客，但沒想到輪候時間長達90分鐘，直言若非親戚希望乘坐纜車，早已改坐巴士。他亦認為昂坪360的安排混亂：「我覺得咁樣唔得囉，對啲客人唔好，要人喺街上面Hea。」

其後約下午2時半，在街上等候的旅客愈來愈多，有職員開咪表示，籌號即時逾時亦不會失效，旅客可掃瞄二維碼得知最新的叫號，呼籲可離開休息，「可以去附近飲杯茶食個包先。」