昂坪360落地玻璃車廂登場　直擊凌空賞汀九橋、東涌灣與機場景色

昂坪360推出全新車廂全景纜車Crystal+，車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，仿如凌空在東涌灣海面及彌勒山山上，飽覽整個赤鱲角機場及東涌。《香港01》今日率先試坐，在車廂內就如飄浮半空中，腳下就是東涌灣的海面，沿途環看機場，東涌，沿著山上一直上，別有滋味。昂坪360指，新車廂將於12月中旬起正式投入服務，詳情一文看清。



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昂坪360自2009年後再度推出全新車廂 - 全景纜車Crystal+。車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，可以飽覽東涌，赤鱲角機場及大嶼山的景色。「坐後感」如何即送上！

十三年前的水晶纜車，焦點是車底是玻璃，而今次全景纜車就再增加玻璃，東廂四面都是落地全透明玻璃，車廂內部就如飄浮半空中，腳下就是東涌灣的海面，沿途環看整個機場，東涌，沿著山上一直上，更加可以望到屯門，汀九橋甚至荃灣的景色。

除了座椅和基本車架是鐵，基本上車箱周圍都是玻璃。與標準車廂比較，全景車廂中間並未設有扶手，而水晶車廂在一邊車窗有的橫向扶手，全景車廂都未設有，惟車門兩邊扶手仍有裝設。

可能因為今日天氣寒冷，車廂內部的溫度都算涼，車窗上的氣窗未有開，所以車外的涼風都未令車廂內太凍，不過空氣都算流通。新全景車廂將於12月中旬起正式投入服務。屆時市民可於昂坪360官方網站查詢全景車廂的車票價格。

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