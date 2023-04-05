東涌東薈城花甲年華疑爆食物中毒案　兩女食約十隻花蛤後腹瀉嘔吐

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗下痢性貝類毒素中毒的懷疑個案，兩名分別34歲及31歲女子，昨日（4）到東涌食肆進食花蛤，其後現腹瀉、嘔吐及腹部痙攣等症狀，二人已求醫毋須入院，情況穩定。據了解，涉事食肆為位於東涌東薈城的「花甲年華」，受影響人士每人約吃了10隻花蛤。



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食用後一小時內屙嘔肚痛

防護中心表示，個案涉及兩名34歲及31歲的女子，她們於昨日下午分別進食東涌一間食肆的花蛤，35至60分鐘後出現腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛和腹部痙攣。兩名病人同日分別到私家醫院求醫，毋須入院，兩人情況一直穩定。據了解，涉事食肆為位於東涌東薈城的「花甲年華」，受影響人士每人約吃了10隻花蛤。

防護中心仍在進行調查，中心發言人解釋，下痢性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。發言人指，下痢性貝類中毒症狀主要與胃腸道相關，通常在進食貝類後30分鐘至數小時內出現。症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、發冷、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣；通常在數天內會完全康復。

防護中心籲每次進食貝類要較少份量

防護中心發言人提醒，市民如出現下痢性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。防護中心呼籲市民應每次進食較少份量的貝類、進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。