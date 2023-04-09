復活節長假港人北上　多個內地App排名即飆升　一夜間盤踞十大

清明節及復活節為港人帶來長假期，連日來各關口都有大批市民「北上」，連帶在內地旅遊所需的手機App都成為「熱門」。據蘋果手機（Apple）App Store「熱門」榜名（Top Charts），首二十位當中，至少10個App與內地生活旅遊有關，而頭三位分別是「翻牆」App「快連VPN」、娛樂App 「biubiu」及內地導航App「高德地圖」。



據手機App分析網頁顯示，自清明節（5日）假期起，大部份在內地應用的手機App排名急升，「快連VPN」的排名一直位居「榜首」；「高德地圖」由第八位跳升至第三位；消閒飲食App「美團」及「大眾點評」亦短時間內打入十大。



▼4月2日 高鐵站人流絡繹不絕▼



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港人到內地旅遊，需要下載不同手機App，截至今日（9日）下午3時，App Store免費App「熱門」排行榜，排第一名是「翻牆」App「快連VPN」，第二名是娛樂App 「biubiu」，第三名是內地導航App「高德地圖」，飲食、休閒娛樂消費平台「美團」及供港人記非觸式e-道服務的「非觸式e-道」，就分別排第四及第五位。

App Store 二十大 半數為內地App

二十大熱門排行榜中，至少有十個與內地生活相關的App，「大眾點評」（第八位）、「小紅書」（第十位）、高鐵票務平台「鐵路12306」（第十四位）、「百度地圖」（第十六位）、電子支付「支付寶」App（第十八位）、「美團外賣」（第二十位）等。至於VPN App就佔7個，尚有「VPN cat master」 、「VPN Surfshark」 、「Super VPN」等；

VPN名列前茅 方保僑料與北上有關

根據手機應用程式資訊網頁Appfigures數據，在iOS平台的App Store上，「快連VPN」的排名於4月5日清明節急升，由第三位升至第一位，連日來居「榜首」；「高德地圖」排名亦由第八節節上升，四日連假期間跳升至第三位。至於外賣平台「美團」亦由本來排名第十一，自清明節後升至第四名、一度跌出十大的「大眾點評」，亦連躍升至第八名。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，VPN App名列前茅，有機會是因為近日多人到內地旅遊，在使用當地網絡時，可能有需要透過VPN獲取使用權，使用平日常用的手機App。

他又指出，「高德地圖」為內地常用導航App，部份內地人來港亦會使用，不少人認為其準確性比Google Map更好，而且本港不少的士司機都使用此App，相信推高排位。

▼4月5日 市民趁清明節與復活節長假出發外遊▼



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港人五日累計近158萬人次離港外遊

根據入境處數字，昨日共有340,816人次出境，當中73%為香港居民，有249,398人次，其中最多港人使用的「北上」關口為羅湖，有61,187人次，其次為落馬洲支線47,096人次，深圳灣及高鐵西九龍分別有26,077及20,922人次。經港珠澳大橋及港澳客輪碼頭前往澳門及珠海的港人有47,347人次，

港人出境人潮自周二兒童節（4日）開始出現，緊接清明節及復活節長假期，截至昨日，五日內累計近158萬人次香港居民離港外遊。