九龍城潑水節疫後隔三年再復辦　逾百市民水戰　警員亦「中招」

九龍城潑水節因疫情停辦三年後於今日（9日）復辦，為響應Happy Hong Kong更特意更名為「龍城Happy嘉年華」。事隔三年再度舉辦，有逾百人在九龍城城南道進行水槍大戰，不少到場參加的市場都大讚很有氣氛，在潑水區內不論男女老幼，甚至協助維持秩序的警員都會成為水槍的目標，氣氛樂也融融。



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九龍城區內今日舉辦多個慶祝活動，包括在賈炳達道球場舉行泰國歌舞表演、僧侶祝福及泰拳比賽等，市民進場時可到公眾接待攤位領取體驗券及附近餐廳的優惠券，不過下午未夠一點現場派發的遊戲券就已經派發完畢。

警員維持秩序亦中「槍」

在鄰近的九龍城城南道整條馬路被封起舉行潑水大戰，不論男女老幼都手持手槍互相射水，現場有不少警員協助維持秩序，部分亦同樣遭殃。當封路時間完結時，重新開路的警員更成為一眾水槍集火的目標，並有不少人大叫「新年快樂」。

在潑水區內不論男女幼，甚至協助維持秩序的警員都會成為水槍的目標。(馬煒傑攝)

居於附近的葉先生及王先生趁今日到城南道參加潑水節，他們是首次參加潑水節，認為氣氛相當好，大讚「好正啊！」又認為有到了泰國的感覺。他們今午12時左右已到鄰近會場，但當時攤位遊戲的體驗券已發送完畢，所以無緣一嘗泰國的食品，略感可惜。

市民全副武裝上陣

楊先生今日亦到場參加潑水節，更身穿全副武裝參加，他表示在疫情前亦曾參加潑水節，今日則是三年以來首次再能參加，「最開心就係玩水。」他從未試過到參與泰國的潑水節，而現在復常通關，亦期望日後有機會到當地感受。

Jason指香港的潑水節規模較泰國小，當地是整個城市都在潑水，而香港則只有一條街，但整體而言亦認為今日的潑水節很好。(馬煒傑攝)

來自法國的Jason於香港工作，認為今日的氣氛很好，不過他亦指香港的潑水節規模較泰國小，當地是整個城市都在潑水，而香港則只有一條街，但整體而言亦認為今日的潑水節很好。他又指未料到香港的潑水節亦會潑水潑得這麼厲害，笑言今日沒有特別裝備便前來參加是「重大錯誤」。亦有曾居住泰國的外藉人士表示，兩地的潑水節都很好玩。

下周公布「Happy Hong Kong」系列活動

民政及青年事務局局長麥美娟在典禮儀式致辭時指，過去因疫情關係九龍城潑水節停辦超過三年，隨疫情終於受控今年可以復辦，九龍城的居民可歡渡節慶，亦可加深市民對九龍城「小泰國」的認識，亦可帶動區內人流發促進經濟活動。



另外，她又提到「Happy Hong Kong」活動將在18區展開，港九新界都會舉辦市集，將有一系列的消息公布，加上新一期消費券亦將在下周日（16日）發送，相信香港經濟將重拾動力。

▼4月9日 荔枝角D2 Place舉行香港潑水節▼

