疫後首辦潑水節　荔枝角封路逾千市民荷槍實「水」上街激戰狂歡

暌違三年之久的香港潑水節，終於在疫後復常首次復辦，今日（9日）在九龍城賈炳達道足球場及荔枝角街頭「鬧雙胞」，分別有不同主辦單位舉行慶祝活動。

其中於D2 Place的「香港潑水節」系列活動踏入第五日，商場所在的長義街特別封街予逾千名市民使用，大人細路在街頭荷槍實「水」激戰街頭，還有民族共融的巡遊，市民難得在街頭肆意狂歡。



▼4月9日 荔枝角D2 Place舉行香港潑水節▼



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D2 place「香港潑水節」今日活動包括文化大匯演、激FUN 水戰派對和狗狗水戰派對，該商場一、二期對出的長義街封閉以便舉行活動。文化大匯演於中午12時開始，下午則舉行激Fun 水戰派對，和狗狗水戰派對，市民除了一家大小，還可帶寵物狗狗一起參與，體驗拿水槍享受互相射水的狂歡。截至下午2時左右，約有超過1000名市民報名參加。

截至下午逾千人參加潑水節

巡遊方面，有多個泰國歌舞表演，包括潑水節七仙女，代表每星期內每日，穿著色彩各異的服裝亮相。還有來自香港的隊伍呈獻雙節棍表演。現場亦有不少市民圍觀拍照。

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多國民族巡演 市民圍觀

大匯演邀請多個團体包括泰國、菲律賓、尼泊爾、南美洲、日本、路向四肢傷殘人士協會、學前弱能兒童家長會出場巡遊，呈現共融精神。其中來自菲律賓、尼泊爾及南美的隊伍，穿著奇異亮麗的特色服飾展現不同的異國風情。今年來自日本的隊伍，由超人及各種動漫角色組成，超人數目更是歷年之最，匯演尾聲亦有莎莉圓號合奏團即場演奏胡桃夾子等經典樂曲。

同場還有泰國旅遊達人胡慧冲歌唱表演以及EDM 音樂派對，來自泰國 Maya Music Festival DJ Indicate @GR (Chef)演出。

來自摩洛哥的旅客Sasha（右）及法國的Houssam（左）經香港朋友Nic（中）介紹而參與潑水節。（洪芷菁攝）

來自辛巴威的旅客Zibusiso Mpofu ，希望更多人可以進到水戰區玩，「入面太好玩啦！（inside is so much fun！）」（洪芷菁攝）

香港市民黎先生（左），帶妻子（中）及兒子（右）一同參與活動，並指「帶住開心心情嚟玩」。（洪芷菁攝）