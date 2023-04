疫後首辦潑水節　荔枝角封路逾千市民荷槍實「水」上街激戰狂歡

暌違三年之久的香港潑水節,終於在疫後復常首次復辦,今日(9日)在九龍城賈炳達道足球場及荔枝角街頭「鬧雙胞」,分別有不同主辦單位舉行慶祝活動。

其中於D2 Place的「香港潑水節」系列活動踏入第五日,商場所在的長義街特別封街予逾千名市民使用,大人細路在街頭荷槍實「水」激戰街頭,還有民族共融的巡遊,市民難得在街頭肆意狂歡。



▼4月9日 荔枝角D2 Place舉行香港潑水節▼



D2 place「香港潑水節」今日活動包括文化大匯演、激FUN 水戰派對和狗狗水戰派對,該商場一、二期對出的長義街封閉以便舉行活動。文化大匯演於中午12時開始,下午則舉行激Fun 水戰派對,和狗狗水戰派對,市民除了一家大小,還可帶寵物狗狗一起參與,體驗拿水槍享受互相射水的狂歡。截至下午2時左右,約有超過1000名市民報名參加。

巡遊方面,有多個泰國歌舞表演,包括潑水節七仙女,代表每星期內每日,穿著色彩各異的服裝亮相。還有來自香港的隊伍呈獻雙節棍表演。現場亦有不少市民圍觀拍照。

大匯演邀請多個團体包括泰國、菲律賓、尼泊爾、南美洲、日本、路向四肢傷殘人士協會、學前弱能兒童家長會出場巡遊,呈現共融精神。其中來自菲律賓、尼泊爾及南美的隊伍,穿著奇異亮麗的特色服飾展現不同的異國風情。今年來自日本的隊伍,由超人及各種動漫角色組成,超人數目更是歷年之最,匯演尾聲亦有莎莉圓號合奏團即場演奏胡桃夾子等經典樂曲。

同場還有泰國旅遊達人胡慧冲歌唱表演以及EDM 音樂派對,來自泰國 Maya Music Festival DJ Indicate @GR (Chef)演出。

來自辛巴威的旅客Zibusiso Mpofu ,希望更多人可以進到水戰區玩,「入面太好玩啦!(inside is so much fun!)」(洪芷菁攝)