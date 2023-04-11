電動單車擬限最高時速25公里　李耀培料市面大部份產品未符規定

電動滑板車、電動單車最快於今年底合法化，時速限定最高25公里，僅限於指定單車徑使用，暫定為將軍澳及白石角單車徑，俗稱「風火輪」的電動單輪車及電動平衡車不包括在內。運輸署相關研究小組成員兼香港汽車會會長李耀培認為，日後可開放更多單車徑，其中荃灣單車徑可以伸延至屯門及元朗，屬可行選擇。



不過李耀培估計，現時市面上大部份的相關產品，設定上時速都可高於25公里，未必符合規例，日後或只能於私人地方使用。香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊則指，只限於單車徑使用較為保守，認為可以開放於指定行人路及慢速馬路使用。



李耀培於港台節目《千禧年代》指，運輸署研究小組認為電動可移動工具可作短途代步，於偏遠地方作為點對點的交通模式，但不方便於馬路使用。他表示，在考慮速度、重量、闊度、照明系統、有效制動及停車裝置，以及產品認證和電池裝置後，認為俗稱「風火輪」的電動單輪車暫時並不合適合法化。

他又提及，部份國家對於電動可移動工具亦有限速，以新加坡為例，2018年之前並無限速，惟相關交通意外頻生；之後立法限速後則大大降低，香港擬採用的做法其實是仿傚新加坡。他又把及，立法後電動可移動工具的時速於由製造商已經預設，但目前坊間大部份電動滑板車並無設定限速每小時25公里，未必附合規例，只能於私人地方或未有規管的地方使用。

李耀培續指，將軍澳及白石角單車徑較多彎路及較少落斜，單車徑可容納電動可移動工具，故此開放此兩條單車徑作為試行，相信之後會繼續開放其他單車徑。他認為，荃灣伸延至屯門及元朗的單車徑，便為一個好選擇。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

用家建議可於指家行人路使用

嚴丞翊表示，目前只限於單車徑使用是較保守的做法，某些國家已批准可以於行人路及馬路使用電動滑板車及電動單車，他認為可以於指定行人路，及慢速馬路亦可以使用，而非「一刀切」只限於單車徑。

他認為，限制時速25公里為國際標準，比走路快超過五倍，可以解決短期交通的問題，但娛樂性而言，不少使用者都希望可以超過時速，相信只要道路配套更完備、電動滑板車的安全性能加強，日後可提高限速。

香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊。（資料圖片 /陳彥婷攝）

嚴丞翊又提及，電動滑板車與「風火輪」的設計、體積及操控方法有所不同；前者使用機械式剎車或電池剎車，後者則只有電池剎車，剎車當刻不能完全停止，需要在一定距離及時間下才可以停止，但亦具備制動能力。

新民黨立法會議員容海恩認為，政府可以向市民建議使用電動可移動工具的年齡，但毋須設立限制，認為應該與單車看齊，「如果有個咁嘅限制，你就連單車都有咁嘅限制」。她又指，現時法例只規管了單車、三輪車及多輪車，年底實行電動滑板車及電動單車合法化之前，與《道路交通規例》相關的多個條例亦需相應進行修改，希望運輸署可多作地區諮詢及聆聽使用者的意見，平衡市民需要及規管可使用的地方。