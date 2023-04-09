電動單車及滑板車最快年底合法化　限時速25公里　風火輪未能合法

運輸署於近年就電動滑板車、電動單車，或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用。據了解，電動滑板車、電動單車最快今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，而且時速限定最高25公里。至於「風火輪」、電動平衡車等，由於沒有車頭燈、制動系統等，則仍然無望合法使用。



雖然近年街上不時可見「風火輪」、電動滑板車等在街道上飛馳，然而按照現時法例，全部都並不合法。運輸署近年就相關電動可移動工具展開立法工作，根據立法會文件，當年曾提及電動滑板車、電動平衡車、「風火輪」、電動雪屐、電動滑板，以及電動單車等。

當年政府曾提及多款電動可移動工具，但預料最終只有電動單車及電動滑板車有望合法。（立法會文件）

電動單車、電動滑板車最快年底合法化

香港汽車會會長李耀培為運輸署相關研究小組的成員之一，他表示按現時進度，電動滑板車、電動單車最快今年底合法化，但經試驗、公開諮詢後，其他電動可移動工具則暫未會合法。他續指，兩款合法化的工具，都有一定規定，例如必須設有車頭白燈及車尾紅燈、車尾反光板、有效的煞車制動系統等。另外，由於過往不時有相關工具自焚的意外，因此電池亦必須有安全認證。

香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

時速最高25公里 只可於指定單車徑使駛

車速方面，最高限制為時速25公里，李耀培指，現時傾向規管進口商，進口的相關工具在設定上，便以時速25公里為上限。他又指，擬訂立的條例、罰則均參考單車的規管，相信用家之後都須戴上頭盔。

不過，即使合法化後，亦並非所有場所都可使用相關工具。過往政府曾於將軍澳海濱公園，以及白石角海濱長廊試驗有關工具，李耀培指，立法後除了行人路不可使用有關工具，亦非所有單車徑可使用，用家只能於指定單車徑行駛，屆時會包括上述兩條單車徑；至於其他單車徑，要再審視是否有足夠空間，可以安全使用。

風火輪未有望合法

雖然政府最初亦有提及「風火輪」等工具，但是次立法並不傾向將之合法化。李耀培解釋，未合法化的電動可移動工具，都未必有車頭燈等設備，亦欠缺有效的煞車制動系統，故最終未能合法化。