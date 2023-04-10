電動單車擬合法化　李耀培透露會監管出廠限速裝置　否則回廠維修

電動滑板車、電動單車料最快今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，而且時速限定最高25公里。香港汽車會會長李耀培今日（10日）透露，當局有意監管電動車限速裝置，須在製造時已有零件限速25公里或以下，當「超速」可即時停止供電。



李耀培提醒，擁有電動車的市民，有可能需要交還製造商或代理商，重新維修至限速在25公里或以下才能合法使用。



李耀培今日（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，政府亦有意見監管電動車，在生產時已有限速25公里或以下的零件，才可到港銷售和使用。他指如該電動單車或滑板車速度太快，就需要有裝置令其電池停止供電，達至限速效果。

或有需要回廠 限速25公里才合法

他表示，如果有市民現時已有電動車，但速度可達25公里以上，可能需要交還製造商或代理商，重新維修至限速在25公里以下，日後才可合法使用。

香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

與單車共用單車徑時速不宜太高

李耀培表示，限速在25公里以下是參考了其他國家的例子，「以前新加坡都係唔限速，但就發生好多意外，到佢哋限咗喺25公里以下之後，個意外率真係少咗好多。」他指亦有考慮電動單車或滑板車需與普通單車共用單車徑，故都要顧及普通單車的速度。

他認為電動單車或滑板車可以方便偏遠地區的市民通行，如住處與巴士站或港鐵站有距離，就可用其代步，相信在普及後，香港慢慢步向智慧城市。