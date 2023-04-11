故宮博物館展300件卡地亞首飾　橫跨百年珍藏　女星借出天價古董

珠寶首飾璀璨迷人的背後，也譜寫當代女性獨立及影響的時代曲。香港故宮文化博物館與法國知名珠寶鐘錶品牌卡地亞（Cartier）合辦「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽，約300件橫跨19世紀至今的卡地亞藝術珍藏登陸本港，包括珠寶、配飾、鐘錶及文獻等，帶領觀眾穿梭百年時空，尋找新女性抬頭的時代演變。

觸目珍品包括本港知名女星林青霞、劉嘉玲，以及「賭王」千金、全國政協常委何超瓊借出的天價古董冠冕，亦有為港人熟悉的摩納哥皇妃Grace Kelly的訂婚戒指、溫莎公爵夫人的頸鏈首飾。



展覽將於本周五（14日）開放，展期至今年8月14日，持特別展覽門票者可入場參觀。



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「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽共分為四大主題單元，第一部分「皇室與貴族女性：優雅與名望」，展示包括拿破崙後人、瑪麗·波拿亞公主（Marie Bonaparte）的冠冕嫁妝等。

第二部分「女性新姿：打破傳統」，則介紹卡地亞珠寶設計在女性解放潮流下的創作新風格，20世紀初，緊身胸衣沒落，原作點綴的胸針由華麗設計轉趨簡約，一戰後新時代女性思潮湧現，煙盒及化妝盒亦應運而生，展現女性新姿。以不愛江山愛美人聞名於世的溫莎公爵及其夫人，亦情迷卡地亞珠寶，是次展覽可親睹由溫莎公爵特別訂製、送贈愛妻的項鏈，溫莎公爵夫人曾於1953年凡爾賽宮慈善舞會佩戴示人。

美洲豹是卡地亞經典標誌圖案，展覧亦揭開其創作的前世今生，屬卡地亞首位女性創意總監Jeanne Toussaint 的心血結晶，象徵力量、勇氣及自由，強悍動物的設計，更震攝當時以玫瑰等優雅元素的主流，其為溫莎公爵夫人設計的美洲豹夾式胸針，可側見時尚風采。西方珠寶界當時仍屬男性天下，Jeanne Toussaint的獨領風騷，改寫珠寶對女性的意義。

二戰期間，Jeanne Toussaint曾設計以紅藍白為主色的籠中鳥為概念的胸針，寓意被德國佔領的法國，胸針下方亦刻有「1946年後會更好」的英文字句。Jeanne Toussaint更因而被納綷審問。法國解放後，她修改胸針設計，三色鳥此時終離開籠囚，自由展翅飛翔。「自由之鳥」彰顯歷史意義，也展示了其愛國情懷。

第三部分「好奇尚異：跨文化靈感」則探索中國和世界藝術與卡地亞創作靈感的碰撞，走進展廳中庭，1928年製作的仿清康熙五彩瓷盤的中國風格化妝盒甚觸目，化妝盒雖小但玲瓏，巧藏鏡子、唇膏盒及粉盒；另20世紀初美國名媛Barbara Hutton的翡翠項鏈，亦展現中西碰撞。

最後一部分「非凡女性：璀璨新傳奇」，則展出來自多位舉足輕重女性的私人珍藏，包括摩納哥皇妃Grace Kelly曾於息影告別作戴上的訂婚戒指；荷里活巨星、有「玉婆」之稱的Elizabeth Taylor的珍藏首飾，香港代表亦星光熠熠，著名影星林青霞與劉嘉玲、女企業家何超瓊亦分別借出天價古董冠冕，其中林青霞對古典風格情有獨鍾，更曾在其60歲生日時戴上，艷壓全場；何超瓊惠借的冠冕，其鑲嵌重達141.13卡、並配有精美雕花的泰姬陵祖母綠，亦不容錯過。



翻查2019年的拍賣紀錄，該「泰姬陵祖母綠」雕刻別針拍賣成交價為181.5萬美元(折合1424萬港元），有關價錢尚未計及冠冕製作。故宮文化博物館副館長（研究策展及節目） 王伊悠表示，該「泰姬陵祖母綠」原置於頸鏈，後於2021年鑲嵌至該冠冕上。

▼林青霞60歲生日時戴上天價古董▼



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▼何超瓊冠冕重達141.13卡▼



▼劉嘉玲▼



▼「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽開幕典禮▼



「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽



日期：4月14日至8月14日

地點：香港故宮文化博物館8號展廳

開放時間：周一、三、四、日，上午10:00至下午6:00，周五、六及公眾假期至晚上8:00（逢周二休息）

票價：成人$120，特惠門票$60（可參觀所有博物館展廳）