內地團｜故宮博物館過門不入　團友館外自拍留念　導遊：團費不包

香港與內地通關後，西九文化區為旅客的必到景之一。不過，有旅行團卻「過門而不入」，團友只能在館外拍照留念。記者日前所見，有內地團到訪卻未入場，有導遊解釋，景點的數量視乎團費的多寡，例如她所帶的內地團收三千多人民幣，玩盡大灣區多個城市，因此行程並不包括參觀故宮博物館，只會讓團友在門外拍照留念。



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未見內地團進入故宮博物館

內地旅客近月開始湧現本港各區。有傳內地團的行程包括西九文化區，但過門不入博物館，團友只能在館外拍照留念。記者周三(29日)現場所見，的確沒有內地團進入故宮博物館參觀，僅一個澳門團確實進館參觀。

至於博物館外的草坪，則有不少內地團旅客坐下休息或拍照留念，更有人在等待旅遊巴時連續吐痰三次。問到是否已進館參觀，所有人均表示不清楚及不知道。

導遊劉小姐解釋，景點的數量視乎團費的多寡。（歐陽德浩攝）

內地團大灣區遊索價逾3000人民幣 僅留港一日

但仍有導遊願意透露詳情，其中導遊劉小姐表示，行程並不包括西九文化區內的博物館，「我們這個團沒有。」她解釋景點的數量視乎團費的多寡，除了西九文化區外，今日僅到金紫荊廣場、星光大道及九龍寨城公園。

她又指，其內地團來自貴州省貴陽市，行程包括廣州、珠海等大灣區城市，亦有貴州省內其他城市，香港只是其中一站，僅停留一日，晚上將返回深圳下塌。「所以我們這個團要貴一些，（人民幣）三千多。」

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